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La Goblintimacy, il nuovo trend Gen Z che ribalta il dating puntando sull'imperfezione

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©Getty

Niente profili costruiti e versioni idealizzate, ma l'invito a mostrarsi subito per ciò che si è davvero. Un fenomeno che, già diffuso negli Stati Uniti, sta emergendo anche tra i più giovani in Europa come risposta alla cultura della perfezione digitale e delle vite “costruite”. Ma è davvero autenticità o solo un'altra maschera? 

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