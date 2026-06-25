Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 25 giugno

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 25 giugno.
Quello che devi sapere
Come funziona il gioco del Lotto?
Prima di tutto, nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del 25 giugno
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 25 giugno 2026:
- Bari: 18-55-23-57-84
- Cagliari: 7-82-45-52-14
- Firenze: 84-78-39-33-59
- Genova: 42-24-73-17-38
- Milano: 51-69-38-54-23
- Napoli: 25-49-75-85-13
- Palermo: 5-37-74-28-4
- Roma: 29-64-63-85-75
- Torino: 57-23-70-21-68
- Venezia: 59-11-55-60-14
- Nazionale: 14-7-12-72-41
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i duenumeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
10eLotto di oggi
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 25 giugno sono:
5 – 7 – 11 – 18 – 23 – 24 – 25 – 29 – 37 – 42 – 49 – 51 – 55 – 57 – 59 – 64 – 69 – 78 – 82 – 84
Numero oro: 18
Doppio oro: 18, 55
Extra: 17-21-28-33-38-39-45-52-54-63-70-73-74-75-85
Come funziona il Superenalotto
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 25 giugno 2026:
La combinazione vincente è: 54 – 25 – 72 – 73 – 27 – 76
Il numero Jolly è: 31
Il numero Superstar è: 80
Jackpot del Superenalotto del 25-06-2026: 183.300.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-06-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 26 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 131 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 119 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 110 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 108 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 107 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 104 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 103 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 98 estrazioni)
- Bari 3 (manca da 88 estrazioni)
- Cagliari 12 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
• Bari 67 (manca da 119 estrazioni) - 66 (da 107) - 10 (da 98)
• Cagliari 12 (manca da 82 estrazioni) - 19 (da 50) - 89 (da 45)
• Firenze 17 (manca da 63 estrazioni) - 59 e 53 (da 55) - 9 (da 51)
• Genova 4 (manca da 73 estrazioni) - 45 (da 69) - 82 (da 67)
• Milano 77 (manca da 103 estrazioni) - 63 (da 68) - 26 (da 66)
• Napoli 40 (manca da 131 estrazioni) - 1 (da 110) - 84 (da 68)
• Palermo 61 (manca da 59 estrazioni) - 47 (da 57) - 53 (da 56)
• Roma 77 (manca da 74 estrazioni) - 75 (da 66) - 51 (da 62)
• Torino 49 (manca da 108 estrazioni) - 88 (da 104) - 28 (da 70)
• Venezia 31 (manca da 77 estrazioni) - 39 (da 76) - 25 e 4 (da 66)
• Nazionale 58 (manca da 79 estrazioni) - 49 (da 76) - 52 (da 54)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 26 giugno sono:
- 76 (manca da 72) - 88 (da 58) - 67 (da 50) - 32 (da 48) - 50 (da 45) - 20 (da 41)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record