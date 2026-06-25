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Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 25 giugno

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 25 giugno.

Quello che devi sapere

Come funziona il gioco del Lotto?

Prima di tutto, nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

L'estrazione del 23 giugno

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I numeri vincenti del 25 giugno

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 25 giugno 2026:

  • Bari:            18-55-23-57-84
  • Cagliari:       7-82-45-52-14
  • Firenze:      84-78-39-33-59
  • Genova:      42-24-73-17-38
  • Milano:       51-69-38-54-23
  • Napoli:        25-49-75-85-13
  • Palermo:    5-37-74-28-4
  • Roma:         29-64-63-85-75
  • Torino:        57-23-70-21-68
  • Venezia:     59-11-55-60-14
  • Nazionale: 14-7-12-72-41

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i duenumeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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10eLotto di oggi

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 25 giugno sono:

 

5 – 7 – 11 – 18 – 23 – 24 – 25 – 29 – 37 – 42 – 49 – 51 – 55 – 57 – 59 – 64 – 69 – 78 – 82 – 84

 

Numero oro: 18

 

Doppio oro: 18, 55

 

Extra: 17-21-28-33-38-39-45-52-54-63-70-73-74-75-85

 

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Come funziona il Superenalotto

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 25 giugno 2026:

 

La combinazione vincente è:  54 – 25 – 72 – 73 – 27 – 76

 

Il numero Jolly è: 31

 

Il numero Superstar è: 80

 

Jackpot del Superenalotto del 25-06-2026: 183.300.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-06-2026: 

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I numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 26 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Napoli 40 (manca da 131 estrazioni)
  • Bari 67 (manca da 119 estrazioni)
  • Napoli 1 (manca da 110 estrazioni)
  • Torino 49 (manca da 108 estrazioni)
  • Bari 66 (manca da 107 estrazioni)
  • Torino 88 (manca da 104 estrazioni)
  • Milano 77 (manca da 103 estrazioni)
  • Bari 10 (manca da 98 estrazioni)
  • Bari 3 (manca da 88 estrazioni)
  • Cagliari 12 (manca da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

• Bari 67 (manca da 119 estrazioni) - 66 (da 107) - 10 (da 98)
• Cagliari 12 (manca da 82 estrazioni) - 19 (da 50) - 89 (da 45)
• Firenze 17 (manca da 63 estrazioni) - 59 e 53 (da 55) - 9 (da 51)
• Genova 4 (manca da 73 estrazioni) - 45 (da 69) - 82 (da 67)
• Milano 77 (manca da 103 estrazioni) - 63 (da 68) - 26 (da 66)
• Napoli 40 (manca da 131 estrazioni) - 1 (da 110) - 84 (da 68)
• Palermo 61 (manca da 59 estrazioni) - 47 (da 57) - 53 (da 56)
• Roma 77 (manca da 74 estrazioni) - 75 (da 66) - 51 (da 62)
• Torino 49 (manca da 108 estrazioni) - 88 (da 104) - 28 (da 70)
• Venezia 31 (manca da 77 estrazioni) - 39 (da 76) - 25 e 4 (da 66)
• Nazionale 58 (manca da 79 estrazioni) - 49 (da 76) - 52 (da 54)

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 26 giugno sono:

 

  • 76 (manca da 72) - 88 (da 58) - 67 (da 50) - 32 (da 48) - 50 (da 45) - 20 (da 41) 

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

 

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