Gli asana, le posizioni dello yoga, rappresentano uno degli elementi centrali della pratica. Combinano movimento, respirazione e attenzione al corpo, con benefici che possono riguardare sia la sfera fisica sia quella mentale

Il 21 giugno si celebra la Giornata internazionale dello yoga, istituita dalle Nazioni Unite nel 2014 per riconoscere e valorizzare una disciplina millenaria nata in India e diffusa in tutto il mondo. Lo yoga, che unisce movimento fisico, tecniche di respirazione e pratiche di consapevolezza mentale, è diventato negli ultimi anni una delle attività più scelte per migliorare il benessere psicofisico e contrastare stress e sedentarietà. Un perfetto alleato per preservare la flessibilità del corpo e per mantenerlo forte e in salute. Sempre più persone si avvicinano a questa pratica anche da casa, grazie a sequenze semplici e accessibili che non richiedono esperienza né attrezzatura particolare.

Yoga per principianti

Tra le numerose posizioni dello yoga, alcune sono considerate particolarmente adatte a chi si avvicina alla disciplina per la prima volta. Secondo gli esperti della piattaforma online Yoga International, le cinque asana (posizioni dello yoga che rappresentano uno degli elementi centrali della pratica) che vedremo di seguito, rappresentano una base utile per iniziare a lavorare su postura, equilibrio, mobilità e respirazione per principianti: Tadasana (Posizione della montagna), Marjaryasana (Posizione del gatto), Bitilasana (Posizione della mucca), Adho Mukha Svanasana (Cane a testa in giù) e Balasana (Posizione del bambino).