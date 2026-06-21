Gli asana, le posizioni dello yoga, rappresentano uno degli elementi centrali della pratica. Combinano movimento, respirazione e attenzione al corpo, con benefici che possono riguardare sia la sfera fisica sia quella mentale
Il 21 giugno si celebra la Giornata internazionale dello yoga, istituita dalle Nazioni Unite nel 2014 per riconoscere e valorizzare una disciplina millenaria nata in India e diffusa in tutto il mondo. Lo yoga, che unisce movimento fisico, tecniche di respirazione e pratiche di consapevolezza mentale, è diventato negli ultimi anni una delle attività più scelte per migliorare il benessere psicofisico e contrastare stress e sedentarietà. Un perfetto alleato per preservare la flessibilità del corpo e per mantenerlo forte e in salute. Sempre più persone si avvicinano a questa pratica anche da casa, grazie a sequenze semplici e accessibili che non richiedono esperienza né attrezzatura particolare.
Yoga per principianti
Tra le numerose posizioni dello yoga, alcune sono considerate particolarmente adatte a chi si avvicina alla disciplina per la prima volta. Secondo gli esperti della piattaforma online Yoga International, le cinque asana (posizioni dello yoga che rappresentano uno degli elementi centrali della pratica) che vedremo di seguito, rappresentano una base utile per iniziare a lavorare su postura, equilibrio, mobilità e respirazione per principianti: Tadasana (Posizione della montagna), Marjaryasana (Posizione del gatto), Bitilasana (Posizione della mucca), Adho Mukha Svanasana (Cane a testa in giù) e Balasana (Posizione del bambino).
Tadasana (Posizione della montagna)
Considerata la base di molte posture in piedi, aiuta a lavorare su equilibrio, allineamento e consapevolezza del corpo. Sebbene possa sembrare una semplice posizione eretta, richiede attenzione alla distribuzione del peso e alla postura.
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Marjaryasana (posizione del gatto)
Eseguita a quattro zampe, questa posizione prevede l'arrotondamento della schiena verso l'alto accompagnando il movimento con il respiro. Viene spesso utilizzata per mobilizzare la colonna vertebrale in modo dolce.
Bitilasana (posizione della mucca)
Complementare alla posizione del gatto, quella della mucca consiste nell'inarcare la schiena e aprire il torace. Secondo Yoga International è un modo semplice e delicato per riscaldare la colonna prima di una pratica più intensa.
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Adho Mukha Svanasana (cane a testa in giù)
Una delle asana più note è rappresentata dal "cane a testa in giù", che coinvolge braccia, gambe e schiena in un unico movimento. È considerata una posizione fondamentale nelle sequenze yoga e contribuisce a sviluppare forza, stabilità e flessibilità.
Balasana (posizione del bambino)
Un'altra posizione facile da fare a casa è la cosiddetta "posizione del bambino": una postura di riposo che permette di rallentare il ritmo della pratica e favorire il rilassamento. Viene spesso utilizzata tra una sequenza e l'altra per recuperare energie e sciogliere le tensioni corporee.
International Yoga Day, dal Veneto alla Sicilia: praticare in vacanza
Iniziare la giornata con il saluto al sole respirando a pieni polmoni l’aria di montagna circondati dalla bellezza delle vette dolomitiche o affondando i piedi nudi nella sabbia mentre si contempla l’orizzonte al di là del mare. Per la Giornata Internazionale dello Yoga, che si celebra oggi 21 giugno, siamo andati alla scoperta delle strutture che, dalle Alpi al Mediterraneo, offrono pacchetti vacanza all’insegna della pratica e della meditazione a cura di Costanza Ruggeri