Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 19 giugno (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 18 giugno
I numeri vincenti del Lotto del 19 giugno
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 19 giugno 2026:
- Bari: X - X - X - X - X
- Cagliari: X - X - X - X - X
- Firenze: X - X - X - X - X
- Genova: X - X - X - X - X
- Milano: X - X - X - X - X
- Napoli: X - X - X - X - X
- Palermo: X - X - X - X - X
- Roma: X - X - X - X - X
- Torino: X - X - X - X - X
- Venezia: X - X - X - X - X
- Nazionale: X - X - X - X - X
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 19 giugno
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 19 giugno sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 19 giugno
Ecco i numeri estratti il 19 giugno 2026:
La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X
Il numero Jolly è: X
Il numero Superstar è: X
Jackpot del Superenalotto del 19-06-2026: 181.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 20 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 128 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 116 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 107 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 105 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 104 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 101 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 100 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 95 estrazioni)
- Bari 3 (manca da 85 estrazioni)
- Cagliari 12 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 116 estrazioni) - 66 (da 104) - 10 (da 95)
- Cagliari 12 (manca da 79 estrazioni) - 19 (da 47) - 89 (da 42)
- Firenze 17 (manca da 60 estrazioni) - 59 e 53 (da 52) - 9 (da 48)
- Genova 3 (manca da 77 estrazioni) - 4 (da 70) - 45 (da 66)
- Milano 77 (manca da 100 estrazioni) - 63 (da 65) - 26 (da 63)
- Napoli 40 (manca da 128 estrazioni) - 1 (da 107) - 84 (da 65)
- Palermo 12 (manca da 75 estrazioni) - 61 (da 56) - 47 (da 54)
- Roma 77 (manca da 71 estrazioni) - 88 (da 70) - 75 (da 63)
- Torino 49 (manca da 105 estrazioni) - 88 (da 101) - 59 (da 74)
- Venezia 31 (manca da 74 estrazioni) - 39 (da 73) - 25 e 4 (da 63)
- Nazionale 58 (manca da 76 estrazioni) - 49 (da 73) - 47 (da 52)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 20 giugno sono:
- 76 (manca da 69) - 88 (da 55) - 67 (da 47) - 32 (da 45) - 50 (da 42) - 20 (da 38)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record