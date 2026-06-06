La scrittrice pugliese che con il suo esordio del 2023 "La portalettere" continua a scalare le classifiche in giro per il mondo racconta a Sky Insider la sua nuova storia ambientata negli anni Sessanta "Gli anni in bianco e nero" (Edizioni Nord). Una conversazione sul femminismo, sugli ottant'anni della Repubblica e sui suoi progetti per il futuro. Un pregiudizio che vorrebbe abbattere? "I romanzi con protagoniste femminili vengono ancora considerati da molti come romanzi solo per donne. Non è assolutamente così"