Francesca Giannone: “Pronta a un romanzo sul presente e lontano dal Salento”
La scrittrice pugliese che con il suo esordio del 2023 "La portalettere" continua a scalare le classifiche in giro per il mondo racconta a Sky Insider la sua nuova storia ambientata negli anni Sessanta "Gli anni in bianco e nero" (Edizioni Nord). Una conversazione sul femminismo, sugli ottant'anni della Repubblica e sui suoi progetti per il futuro. Un pregiudizio che vorrebbe abbattere? "I romanzi con protagoniste femminili vengono ancora considerati da molti come romanzi solo per donne. Non è assolutamente così"
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