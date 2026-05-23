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Il Sodoma alla conquista del Rinascimento, in mostra a Torino

Sabrina Rappoli
Sodoma, Allegoria dell'Amor Celeste, Collezione Chigi Saracini, Banca Monte dei Paschi di Siena

A Torino, la Fondazione Accorsi-Ometto ospita una grande mostra dedicata al pittore vercellese, a quasi ottant’anni dall’ultima grande retrospettiva che si tenne nel 1950 a Vercelli e a Siena

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