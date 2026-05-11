Pantere, tigri, leoni, leopardi e ghepardi come ispirazione per l’alta gioielleria. Ventotto creazioni tra collane, bracciali, anelli e orecchini in argento, bronzo e gemme, tutte accomunate da una matrice animalier. È Panthère Noire /Gioielli da un bestiario felino, la nuova sfida del designer toscano Giovanni Raspini sotto forma di una mostra-evento che attraverserà l’Italia dalla primavera all’autunno, passando per Milano, Roma e Firenze. Le opere di Raspini, 22 pezzi unici e sei creazioni, saranno riunite in due parure destinate alla vendita. Tutte prendono forma partendo dall’eleganza dei grandi predatori felini, dando vita a manufatti dai forti tratti naturalistici. La tecnica di realizzazione è antica: è la fusione a cera persa, che riesce a produrre forme plastiche e texture inimitabili.

La mostra parte da Milano: l’inaugurazione è giovedì 21 maggio, negli spazi della Residenza Vignale. La mostra sarà poi aperta al pubblico, gratuitamente, dal 22 al 31 maggio. Seconda tappa di Panthère Noire è Roma, negli spazi del Coffee House di Palazzo Colonna, con l’inaugurazione giovedì 11 giugno e l’apertura gratuita al pubblico dal 12 al 14 dello stesso mese. Poi ci si sposta a Firenze, per cui è stata scelta la location di punta di Raspini, quella Loggia Rucellai che è allo stesso tempo un capolavoro di architettura rinascimentale, ma anche spazio contemporaneo e concept store del brand toscano. Qui Panthère Noire sarà inaugurata giovedì 24 settembre e rimarrà aperta dal 25 settembre al 4 ottobre, sempre con ingresso gratuito.

Le radici storiche e la rinascita moderna del gioiello animalier

È infatti almeno dal secondo millennio a.C., dice Raspini, che “in ogni parte del mondo i creatori di gioielli si sono confrontati con l’eleganza misteriosa dei felini, quasi a voler addomesticare in un manufatto prezioso l’aggressività e la forza straordinaria di questi eleganti animali”. Lo definisce “un gesto apotropaico che trova la sua acme nella storia di Ercole che sconfigge il leone di Nemea, indossandone poi la pelle come invincibile mantello”. Il rapporto tra uomo e animale ha attraversato per millenni culture diverse, dai Fenici ai Greci, dai Romani alle civiltà asiatiche. La rinascita moderna del gioiello animalier è poi arrivata con le grandi maison europee dell’Ottocento, a partire dalla Parigi della Belle Époque. È in quel contesto che la pantera e il suo mantello si imposero come elemento decorativo, usati assieme a quelli del leopardo e della zebra. Complici le influenze orientaleggianti e la nascente passione per i viaggi, quegli animali diventarono di gran moda. L’anno di svolta per il gioiello felino fu il 1914, quando i disegnatori del gioielliere Louis Cartier trovarono nella pelle di pantera l’ispirazione astratta per le loro creazioni. Nel periodo dell’Art Déco, pantere e leopardi divennero protagonisti iconici della grande gioielleria.

Le opere protagoniste di Panthère Noire

Raspini rielabora la tradizione del gioiello animalier a modo suo. Sperimenta soluzioni creative fra protomi feline, zanne, texture di pellicce e artigli, ma anche decori vegetali e floreali abbelliti da pietre e gemme dai colori sgargianti, in linea con la sensibilità naturalistica e di stampo organico del brand, con l’utilizzo prioritario di tecniche tradizionali messe in atto da veri maestri dell’arte orafa. Tra i pezzi più rappresentativi spicca la collana che dà il nome al progetto, Panthère Noire, con tonalità profonde e una testa di pantera in primo piano, realizzata in bronzo brunito e arricchita da onice nero. Di segno opposto la collana Snow Leopard, che interpreta il leopardo delle nevi attraverso cristalli di rocca luminosi. Imponente anche la collana Tigre, con il felino disteso al centro di una composizione che richiama una foresta tropicale, mentre Ghepardi si distingue per i colori vivaci e la presenza di pietre dure. Completa la selezione Black and Gold, giocata sul contrasto tra chiaro e scuro, con due felini contrapposti su quarzi trasparenti.