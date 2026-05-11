Il brand torna su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo insieme ai suoi Ambassador italiani e internazionali, per celebrare la bellezza e promuovere un messaggio di inclusività e fiducia in sé stessi. Fra gli ospiti il nuovo Global Ambassador Charles Leclerc e l’attrice Gillian Anderson, che annuncerà la vincitrice del “Lights on Women’s Worth Award”, premio istituito nel 2021 per registe emergenti di cortometraggi

Anche quest’anno, dal 12 al 23 maggio, L’Oréal Paris torna in qualità di Official Make up Partner alla 79ª edizione del Festival di Cannes. Un palcoscenico fra i più prestigiosi al mondo, dove il brand celebra la bellezza e l’empowerment femminile e riunisce la propria famiglia di Ambassador italiani e internazionali, interpreti di una visione contemporanea di bellezza che unisce talento, autenticità e impegno.

Quest’anno, tra gli ospiti del brand, c’è il nuovo Global Ambassador Charles Leclerc, insieme a un cast internazionale di volti iconici e alle Ambassador italiane, tutti interpreti dei valori di inclusività, empowerment e fiducia in sé promossi da L’Oréal Paris:

Insieme, gli Ambassador di L’Oréal Paris contribuiscono a promuovere un messaggio di inclusività, empowerment e fiducia in sé stessi anche sul palcoscenico internazionale del Festival di Cannes. A celebrazione di una sisterhood unica, il 13 maggio L’Oréal Paris ospiterà il Le Dîner Women of Worth, un evento volto a celebrare l’empowerment femminile. L’evento sarà anche l’occasione per incoronare due importanti traguardi per L’Oréal Paris: il 20° anniversario della collaborazione con Jane Fonda e il 30° anniversario con Gong Li.

Gillian Anderson, Global Ambassador L’Oréal Paris e giurata del premio, annuncerà la vincitrice del Lights on Women’s Worth Award il 22 maggio, e sottolinea l’importanza di iniziative come questa nel dare spazio alle voci femminili nel cinema: “Nel corso della mia carriera ho spesso dovuto lottare per far sentire la mia voce, ed è per questo che riconosco quanto un premio come questo sia importante e necessario. Il premio Lights on Women’s Worth Award ricorda all’industria cinematografica che ogni storia femminile merita di essere raccontata e ogni voce di essere ascoltata. Far parte di questa giuria è una responsabilità che prendo molto seriamente: è un riconoscimento capace di generare un cambiamento concreto”.

Le donne sono ancora sottorappresentate nell’industria cinematografica globale, occupando il 17% delle posizioni di regia nei principali film e il 25% dei ruoli dietro le quinte. L’Oréal Paris si impegna a sostenere l’empowerment femminile nel mondo del cinema, ed è in questo contesto che si inserisce il Lights on Women’s Worth Award, istituito nel 2021 per favorire una maggiore equità nel settore. Un’iniziativa che prevede una donazione di 20.000 euro e un programma strutturato di supporto per registe emergenti di cortometraggi.

Laetitia Toupet: “Permettiamo a ogni donna di essere ciò che desidera”

“Cannes è il luogo in cui sosteniamo le donne sullo schermo e sul red carpet. Attraverso il Lights on Women’s Worth Award, lavoriamo per la loro visibilità nel cinema - ha detto anche Laetitia Toupet, Global Brand President L’Oréal Paris - Ci impegniamo affinché ogni storia e ogni prospettiva possano essere raccontate, ascoltate e viste. Grazie al lavoro dei nostri team di esperti e alla forza dei nostri prodotti, valorizziamo la bellezza unica di ogni donna, permettendole di essere esattamente ciò che desidera. Questo è L’Oréal Paris. Questa è la nostra missione, anno dopo anno”.

Le vincitrici Del Lights on Women’s Worth Award

Il Lights on Women’s Worth Award continua quindi a costruire una solida eredità dal suo lancio nel 2021. Ad oggi, ha celebrato cinque registe eccezionali provenienti da tutto il mondo, i cui cortometraggi sono stati selezionati oltre 250 volte nei festival internazionali e hanno ricevuto 60 premi: Heo Gayoung per First Summer (2025), Viv Li per Across the Waters (2024), Fatima Kaci per The Voice of Others (2023), Mai Vu per Spring Roll Dream (2022) e Aleksandra Odić per Frida (2021).

Un racconto glamour all’iconico Festival di Cannes

Official Make-up Partner del Festival di Cannes dal 1997, L’Oréal Paris continua a supportare il mondo del cinema, portando sul palcoscenico più prestigioso dell’industria una visione di bellezza innovativa, guidata dalla scienza. Quest’anno, il brand coinvolgerà oltre 60 hair & make-up artist che realizzeranno look iconici, dalla cerimonia di apertura a quella di chiusura, sotto la direzione creativa del Global Make-Up Artist Harold James e dell’hair expert Stéphane Lancien, portando sul red carpet di Cannes una visione contemporanea del glamour.