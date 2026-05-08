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Lifestyle

Per la festa della mamma, una notizia brutta e una bella

Chiara Gamberale
©Getty

Per la Festa della Mamma: diventare madre può mettere in crisi identità e lavoro (brutta notizia). Ma col tempo si trova un nuovo equilibrio (bella notizia): non ci si perde, si scoprono nuove parti di sé, senza rinunciare a ciò che si ama. La rubrica “ChiaraMente” della scrittrice Chiara Gamberale, autrice di “Dimmi di te”, su Sky TG24 Insider

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