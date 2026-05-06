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Lifestyle

Più libri e meno lettori: come è cambiata la cultura in 100 anni?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

In un secolo l’offerta culturale cresce, ma non sempre il pubblico segue: si pubblicano molti più libri ma si legge meno e con forti divari. Crescono musei e visitatori, cala il cinema abituale. TV, radio e stampa arretrano mentre domina internet; aumenta lo sport

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