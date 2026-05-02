La Sagra del Salame Cotto e del Pecorino di Nepi, nel Viterbese, è in programma dall’8 al 10 maggio 2026 ed è dedicata a due prodotti simbolo della Tuscia, con stand gastronomici, visite al borgo e degustazioni guidate di formaggi e salumi. Appuntamento fisso del maggio nepesino, con esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici della zona, trasforma la “città dell’acqua” nella “capitale del gusto” di un intero territorio, con un vero e proprio trionfo di sapori e profumi.



