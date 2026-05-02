Introduzione
Celebrano prodotti tipici e tradizioni locali, offrendo un'esperienza autentica tra cibo, cultura e folklore. Dalla sagra del pesce di Camogli, in Liguria, alla mostra dell'asparago bianco di Cimadolmo, in Veneto, fino alla sagra dell'arrosticino di Codrea, nel Ferrarese e a quella delle ciliegie a Villacidro, in Sardegna.
Quello che devi sapere
La Giornata dello Speck Alto Adige IGP, Alto Adige
La Giornata dello Speck Alto Adige IGP è un evento celebrativo che si tiene annualmente a Naturno (Val Venosta), nei pressi di Merano, per celebrare il rinomato salume altoatesino con i produttori del Consorzio che presentano la loro filosofia e le diverse stagionature. L'evento offre degustazioni, showcooking, musica dal vivo e approfondimenti sulla produzione, con la prossima edizione prevista per il 10 maggio. Il 2026 segna anche un anniversario importante. Da 30 anni lo Speck Alto Adige porta la denominazione di origine protetta IGP.
Mostra dell'Asparago Bianco di Cimadolmo, Veneto
La 51ª Mostra dell'Asparago Bianco di Cimadolmo IGP si tiene in provincia di Treviso dal 23 aprile al 3 maggio. L'evento celebra il rinomato asparago bianco locale con stand enogastronomici, degustazioni di piatti tipici (come la "fortaja" del Piave), e premiazioni dei produttori, valorizzando la tradizione agricola locale. La manifestazione, inserita nella rassegna "Germogli di Primavera", è un momento fondamentale per la comunità, che unisce la cultura locale alla promozione di un prodotto d'eccellenza, fondamentale per l'economia agricola del territorio trevigiano.
Sagra della fritura dusa e del vino morenico a Cuceglio, Piemonte
Da sabato 23 a lunedì 25 maggio si svolge a Cuceglio, in provincia di Torino, la Sagra della fritura dusa e del vino morenico. La Fritura Dusa è un piatto tipico del Canavese a base di semolino dolce fritto, riconosciuta nel 2018 come Prodotto Agroalimentare della Tradizione (PAT) della Regione Piemonte. Ad attendere i visitatori una mostra mercato con prodotti tipici locali, artigianato e hobbistica per scoprire e acquistare le eccellenze del territorio.
La sagra del Pesce di Camogli, Liguria
Appuntamento a Camogli, il 10 maggio, con la Festa di San Fortunato e la Sagra del pesce una delle antiche feste tradizionali più famose in Liguria. Giunta alla 74° edizione ed organizzata dalla Pro Loco Camogli, avrà come protagonista la padella più grande del mondo, capace di friggere tonnellate di pesce nella piazza del porticciolo turistico. La sagra ha origini nel 1952 quando, in occasione della festa del Santo Patrono dei pescatori, San Fortunato, l’avvocato Filippo Degregori decise di attirare l’attenzione dei turisti di passaggio friggendo pesce su fornelli costruiti temporaneamente sulla piazza del borgo, per offrirlo in omaggio agli ospiti. L’iniziativa ebbe un successo inaspettato ed i pescatori decisero di proseguire nell’iniziativa.
La Sagra dell’Arrosticino di Codrea, Emilia Romagna
Nel pittoresco borgo di Codrea, in provincia di Ferrara, dal 28 maggio al 2 giugno si terrà la Sagra dell’Arrosticino. Nata nel 2005 per dare ai giovani un’occasione di aggregazione in un piccolo paese con poche attrazioni, rappresenta l’incontro delle culture abruzzesi e ferraresi che si sono fuse dando origine a un evento gastronomico originale. La manifestazione, dunque, è arrivata alla sua 20esima edizione nella confermata location del Campo Sportivo. Il ricavato dell'evento va a beneficio delle iniziative per sostenere attività di beneficenza e di sviluppo del paese.
Sagra del Salame Cotto e del Pecorino di Nepi, Lazio
La Sagra del Salame Cotto e del Pecorino di Nepi, nel Viterbese, è in programma dall’8 al 10 maggio 2026 ed è dedicata a due prodotti simbolo della Tuscia, con stand gastronomici, visite al borgo e degustazioni guidate di formaggi e salumi. Appuntamento fisso del maggio nepesino, con esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici della zona, trasforma la “città dell’acqua” nella “capitale del gusto” di un intero territorio, con un vero e proprio trionfo di sapori e profumi.
Festa della Frittata di Montaquila, Molise
Una maxi-frittata (che richiede circa otto ore di cottura) la cui ricetta è depositata presso la Camera di Commercio dal 2005. La Festa della Frittata di Montaquila, in provincia di Isernia, è giunta quest'anno all'edizione numero 43 ed è uno degli appuntamenti più seguiti della Regione. Appuntamento il 24 e 25 maggio, nella Valle del Volturno, per assistere alla realizzazione della maxi-frittata da più di 1000 uova. Si tenterà quest'anno di superare il record delle 1987 usate nell'edizione del 2025.
La Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, Campania
Gusto, Biodiversità e Solidarietà nel Cuore del Vallo di Diano. C'è tempo fino al 10 maggio per partecipare all'edizione numero 29 della Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa. L'evento celebra il prodotto tipico locale nel borgo salernitano, offrendo degustazioni, spettacoli e valorizzazione del carciofo bianco, un presidio Slow Food rinomato per la sua delicatezza.
La Sagra della Ricotta e del Cannolo di Mussomeli, Sicilia
A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, sabato 2 e domenica 3 maggio si potrà partecipare alla Sagra della Ricotta e del Cannolo in occasione della Festa di San Pasquale, patrono dei Pastori. Giunta all'edizione numero 8, vede come protagonista la ricotta calda preparata al momento dai pastori locali e la distribuzione di cannoli siciliani freschi.
Sagra delle ciliegie a Villacidro, Sardegna
L'edizione 2026 della Sagra delle Ciliegie di Villacidro (capoluogo della provincia del Medio Campidano) si terrà sabato 30 e domenica 31 maggio. L'evento di quest'anno riveste un’importanza particolare: la manifestazione si presenta al pubblico con il prestigioso Marchio di qualità dell’Ente Pro Loco Italiane. Il riconoscimento inserisce la sagra tra le 22 eccellenze nazionali che si distinguono per la capacità di valorizzare le tradizioni e le produzioni agricole locali. I visitatori potranno acquistare e degustare le varietà di ciliegie locali presso gli stand dei produttori, allestiti nel centro urbano e nelle aree dedicate.