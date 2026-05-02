La più antica infiorata ancora in svolgimento è quella di Gerano (risalente al 1740), mentre la prima infiorata allestita per la festività del Corpus Domini risale al 1778, anno in cui vennero allestiti alcuni quadri floreali nella via Sforza di Genzano. Tra gli eventi più attesi c'è sicuramente l'Infiorata di Noto, che celebrerà quest'anno la sua 47ª edizione (dal 15 al 19 maggio)

Manifestazioni che trasformano interi paesi in tappeti floreali. Interi borghi che si vestono di colori e profumi per onorare l'antica tradizione dell'Infiorata. Una tradizione nata a Roma nella prima metà del XVII secolo come espressione della cosiddetta "festa floreale". Si ritiene, infatti, che la tradizione di creare quadri per mezzo di fiori si nata nella basilica vaticana ad opera di Benedetto Drei, responsabile della Floreria vaticana, il 29 giugno 1625, festa dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. La più antica infiorata ancora in svolgimento è quella di Gerano (risalente al 1740), mentre la prima infiorata allestita per la festività del Corpus Domini risale al 1778, anno in cui vennero allestiti alcuni quadri floreali nella via Sforza di Genzano. Tra gli eventi più attesi c'è sicuramente l'Infiorata di Noto, che celebrerà quest'anno la sua 47ª edizione (dal 15 al 19 maggio).