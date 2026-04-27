Cioè celebra la cultura paninara con una t-shirt in omaggio

Cioè – storica rivista teen edita da Panini Magazine (Panini Comics) – celebra lo stile iconico della cultura paninara con un’iniziativa speciale in collaborazione con il PANINARO ® – il cui fondatore è Andrea Gorgone – riportando in scena l’estetica anni Ottanta tra nostalgia e nuove tendenze.

Da lunedì 27 aprile, nelle edicole di Milano e Lombardia – al prezzo di 6,90 € – la rivista Cioè regala ai lettori una maglietta da Paninara in edizione limitata. Un gadget esclusivo pensato per celebrare uno stile senza tempo e diventare parte integrante del vero Pan-Look Paninara.

L'approfondimento sul nuovo numero

All’interno del numero, oltre a interviste, quiz e altri contenuti, anche un approfondimento speciale dedicato a questo intramontabile fenomeno di costume. Un vero e proprio simbolo culturale che ha segnato e influenzato un’intera generazione di giovani adolescenti, contribuendo a definirne gusti, linguaggi e stili di vita.

Con questa iniziativa, Cioè conferma ancora una volta il suo legame con la cultura pop, la moda e le nuove generazioni, reinterpretando in chiave contemporanea un’estetica iconica tutta italiana.