Leolandia, il parco festeggia 55 anni con la nuova attrazione Reversum

Taglio del nastro per il maxi coaster, cuore del piano triennale di investimenti di oltre 30 milioni di euro avviato nel 2023. L'attrazione segna l'avvio delle celebrazioni per l'anniversario del parco. I festeggiamenti entreranno nel vivo in estate con un palinsesto dedicato
Leolandia inaugura Reversum, la nuova attrazione che segna una svolta nella crescita del parco: un roller coaster unico in Italia, con vagoni che ruotano liberamente e un percorso pensato per raddoppiare l'adrenalina a ogni corsa.
L'inaugurazione
In occasione del taglio del nastro, Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha dichiarato: "La storia di questa attrazione ha un respiro lunghissimo, da quando, dopo aver acquisito il parco nel 2007, guardavo al futuro e immaginavo già dove volevo arrivare: creare un grande parco a tema dedicato alle famiglie". Durante la cerimonia, Ira ha ricordato le tappe che hanno trasformato Leolandia in un punto di riferimento per le famiglie, anticipando un piano di sviluppo che amplia le proposte anche ai bambini più grandi, fino ai 14 anni.
L'attrazione
La nuova attrazione, prodotta dal colosso tedesco Mack Rides e parte integrante dell'area Crazy Circus, rappresenta il cuore degli investimenti che superano i 30 milioni di euro nel triennio 2023-2026, in coincidenza con il 55° anniversario del parco. Al giro inaugurale ha partecipato la giovane pilota di Formula 4 Ginevra Panzeri. In occasione dell'anniversario, il palinsesto estivo si prepara ad accogliere creator, musical, show K-pop e nuovi eventi pensati per intercettare le passioni delle nuove generazioni.