Leolandia, il parco festeggia 55 anni con la nuova attrazione Reversum

L'inaugurazione

In occasione del taglio del nastro, Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha dichiarato: "La storia di questa attrazione ha un respiro lunghissimo, da quando, dopo aver acquisito il parco nel 2007, guardavo al futuro e immaginavo già dove volevo arrivare: creare un grande parco a tema dedicato alle famiglie". Durante la cerimonia, Ira ha ricordato le tappe che hanno trasformato Leolandia in un punto di riferimento per le famiglie, anticipando un piano di sviluppo che amplia le proposte anche ai bambini più grandi, fino ai 14 anni.