Eleganza e sostenibilità, la casa per gli animali domestici di Susy® - Italian Pet Design
La designer Giulia Brignoli ha creato una soluzione abitativa per gli amici a quattro zampe che allo stesso tempo è anche un vero e proprio elemento d’arredo. Realizzata in filiera 100% italiana con materiali naturali, riciclabili e compostabili, è adatta anche agli spazi più piccoli. Una piccola dimora di design che unisce praticità e bellezza
Una soluzione abitativa per gli amici a quattro zampe che allo stesso tempo è anche un vero e proprio elemento d’arredo. Susy® - Italian Pet Design, la nuova casa per i piccoli animali domestici, nasce dal pensiero e dall’estro creativo della designer Giulia Brignoli. Messa a punto per conigli, gatti e cani di piccola taglia, è stata pensata con una forte personalità in quanto a estetica e design e realizzata con materiali naturali, riciclabili e compostabili. Un modo per coccolare gli animali, regalandogli un ambiente curato e raffinato in cui rintanarsi, sonnecchiare o giocare.
Elegante, sostenibile e made in Italy
Linee eleganti, tratto geometrico e legno di rovere sono le cifre distintive di un prodotto frutto dell’artigianalità e del saper fare griffati “made in Italy”. Ad esaltare l’aspetto e la funzionalità si aggiunge la componente tessile della cuccia: sviluppata in collaborazione con Torri Lana, storica manifattura nata nel 1885 a Gandino, nella Bergamasca. Susy® è in cartone alveolare, lino e alluminio riciclabile. Sustainable by design, ovvero fatta per durare, in quanto materiali naturali, filiera italiana 100% e certificazioni sono i capisaldi del progetto.
Una dimora per animali adatta a ogni spazio
Susy® è adatta anche agli spazi più piccoli. Di qualsiasi metratura, stile o assetto architettonico, la casa diventa il palcoscenico di questo prodotto innovativo, integrando il mondo animale nell’arredo domestico, con un alto livello di personalizzazione. Pratica, esteticamente bella, funzionale, Susy® non è più la gabbietta o la cuccia da nascondere, ma anzi è una piccola dimora di design pensata per gli animali domestici.
Giulia Brignoli: “Il pet design entra in una nuova dimensione”
“Con Susy® il pet design entra in una dimensione nuova”, spiega la designer Giulia Brignoli. “Non si tratta più solo di funzione, ma di relazione: tra l'animale, lo spazio e chi lo abita. Dietro ogni prodotto Susy® c'è ricerca, funzionalità, selezione di materiali sostenibili, mani che lavorano, cura in ogni dettaglio. Con Susy® scegli un mondo in armonia con il tuo vivere e il tuo animale domestico: curato, sostenibile, ricercato. Pensato per durare nel tempo, proprio come il vostro legame”.