Eleganza e sostenibilità, la casa per gli animali domestici di Susy®

La designer Giulia Brignoli ha creato una soluzione abitativa per gli amici a quattro zampe che allo stesso tempo è anche un vero e proprio elemento d’arredo. Realizzata in filiera 100% italiana con materiali naturali, riciclabili e compostabili, è adatta anche agli spazi più piccoli. Una piccola dimora di design che unisce praticità e bellezza ascolta articolo

Una soluzione abitativa per gli amici a quattro zampe che allo stesso tempo è anche un vero e proprio elemento d’arredo. Susy® - Italian Pet Design, la nuova casa per i piccoli animali domestici, nasce dal pensiero e dall’estro creativo della designer Giulia Brignoli. Messa a punto per conigli, gatti e cani di piccola taglia, è stata pensata con una forte personalità in quanto a estetica e design e realizzata con materiali naturali, riciclabili e compostabili. Un modo per coccolare gli animali, regalandogli un ambiente curato e raffinato in cui rintanarsi, sonnecchiare o giocare.

Elegante, sostenibile e made in Italy Linee eleganti, tratto geometrico e legno di rovere sono le cifre distintive di un prodotto frutto dell’artigianalità e del saper fare griffati “made in Italy”. Ad esaltare l’aspetto e la funzionalità si aggiunge la componente tessile della cuccia: sviluppata in collaborazione con Torri Lana, storica manifattura nata nel 1885 a Gandino, nella Bergamasca. Susy® è in cartone alveolare, lino e alluminio riciclabile. Sustainable by design, ovvero fatta per durare, in quanto materiali naturali, filiera italiana 100% e certificazioni sono i capisaldi del progetto.

Susy - Italian Pet Design