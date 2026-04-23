Audiolibri, donne GenZ e Millennials trainano gli ascolti: i dati

Nell’ultimo anno 11,6 milioni di italiani hanno ascoltato almeno un audiolibro. È quanto emerge dall’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible che segnala anche un aumento degli ascoltatori del 16% dal 2021 al 2026. I generi preferiti sono la fantascienza e il fantasy: sempre più apprezzati però sono gli spin-off, prequel o sequel di film, serie tv e altri media. Un italiano su due ha acquistato almeno una volta un libro dopo averlo ascoltato ascolta articolo

Cresce anche nel 2026, seppur lievemente, l’interesse per gli audiolibri in Italia: gli appassionati hanno raggiunto quota 11,6 milioni, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dall’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible che ogni anno monitora il gradimento del pubblico italiano le abitudini di ascolto e i nuovi trend sugli audiolibri in Italia. Il risultato rafforza un trend ormai consolidato: dal 2021 (primo anno di monitoraggio sulle abitudini di ascolto degli audiolibri in Italia a cura di NielsenIQ per Audible) al 2026, infatti, il numero di ascoltatori è cresciuto complessivamente del 16%. L’ascolto di storie in cuffia è ogni anno di più un’abitudine: nel 2026, in media, una sessione di ascolto dura 27 minuti, per una frequenza di due volte al mese. Il 28% degli ascoltatori dedica tempo agli audiolibri almeno una volta a settimana superando numericamente quanti invece ascoltano con frequenza mensile (22%). Grandi alleati nei mille impegni della vita quotidiana, gli audiolibri continuano a essere un antidoto per sfuggire alla sovraesposizione da schermi e per rilassarsi (45%) e per continuare a fruire delle storie anche quando mani e occhi sono impegnati in altre attività (58%).

NielsenIQ per Audible

Donne GenZ e Millennials trainano gli ascolti Le storie in cuffia appassionano tutti gli italiani, ma i cosiddetti heavy user, ovvero coloro per i quali gli audiolibri sono una compagnia quotidiana, sono le donne GenZ e Millennials (25-34 anni), provenienti in lieve maggioranza dalle regioni del Sud Italia. Altro dato interessante riguarda il legame tra ascoltatori di audiolibri e lettori di cartacei: chi ascolta audiolibri è molto spesso anche un lettore abituale, e le due attività sono complementari più che alternative. Il 56% degli utenti dichiara di aver ascoltato un libro già letto, e il 50% ha letto un libro dopo averlo ascoltato. L’ascolto di libri in cuffia ha ricadute positive anche sugli acquisti in libreria, il 52% degli intervistati dichiara di aver comprato almeno una volta il libro dopo aver ascoltato l’audiolibro, e per più di un terzo del campione di intervistati gli audiolibri sono un valido alleato per scoprire nuovi autori e per stare al passo con le ultime uscite librarie (39%). Gli audiolibri sono sia un mezzo per approcciarsi a generi diversi da quelli prediletti per la lettura (39%) sia una risorsa a cui ricorrere per accedere a libri nella propria lingua quando si è all’estero (43%).

NielsenIQ per Audible

Fantasy, fantascienza e thriller sul podio Il genere è il fattore più determinante nella scelta del prossimo titolo da ascoltare (60%), subito dopo la tematica (61%). I più apprezzati sono i titoli di fantascienza e fantasy (28%), seguiti da thriller (26%), narrativa letteraria (25%), crime e classici. In un mondo dominato dalla passione per le grandi storie, i sequel, i prequel e gli spin-off possono trasformarsi in qualsiasi formato tra quelli disponibili (libri, film, serie tv, videogiochi, graphic novel, ecc.) tra cui anche gli audiolibri, sempre più apprezzati dal pubblico: quasi un quarto degli ascoltatori ne è attratto. Nello specifico piacciono sia tutti quei titoli che vedono i personaggi preferiti alle prese con altre trame inedite (61%) sia quelli che approfondiscono la storia di personaggi secondari (39%).