Romics 2026, al via a Roma dal 9 aprile il Festival del Fumetto

Tra i momenti più prestigiosi della manifestazione spicca l'assegnazione dei Romics d'Oro a figura di rilievo internazionale. Insigniti del premio quest'anno: Lorenzo Mattotti, Victor Perez, Sara Pichelli, Bill Plympton e Rhianna Pratchett poichè rappresentano eccellenze nei rispettivi ambiti, dal fumetto agli effetti visivi, dall'animazione alla scrittura per videogiochi. Le loro opere testimoniano l'evoluzione del linguaggio visivo e narrativo contemporaneo. Mentre il Premio Romics Special, che rende omaggio ad artiste, artisti e professionisti che si siano distinti nell’esplorazione di nuovi mondi e personaggi, aprendo nuove frontiere creative al mercato e sperimentando linguaggi espressivi innovativi viene assegnato a Cassandra Calin, Gigi Cavenago e Alexis Wanneroy.