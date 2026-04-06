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Lifestyle

HYDRON³ mostra immersiva di Giovanni Motta sul desiderio di giovinezza

Sabrina Rappoli
Photo by Federico Capretti

Una sostanza impossibile, un’esperienza immersiva, un gioco disturbante sul desiderio di giovinezza e sul consumo del presente. Fino al 12 aprile, ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano, Giovanni Motta trasforma l'Arte in un rituale sensoriale tra estetica, immaginario pop e dispositivo critico

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