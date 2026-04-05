Lifestyle
Violetta Bellocchio: “A volte uno scrittore si pente di aver raccontato troppo"
La scrittrice milanese di "non fiction seriale" ci porta dentro il suo ultimo libro "Studio privato", edito da 66thand2nd, e dietro le quinte del lavoro di chi scrive storie di immersione nella vita vissuta
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