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Ambiente

Josep, l'uomo che da 50 anni misura il riscaldamento del Mediterraneo

Roberta Cavaglià
©Getty

Dal 1974 un agronomo catalano rileva a mano la temperatura del mare: quella che era nata come una passione è oggi la serie di dati ininterrotta più lunga del Mare Nostrum e una risorsa preziosa per la ricerca, utilizzata anche dalla NASA

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