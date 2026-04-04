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Lifestyle

Così il design è entrato nelle nostre vite quotidiane

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara
©Getty

Il design, da disciplina tecnica a linguaggio quotidiano, plasma la nostra vita: oggetti come moka, occhiali o Vespa uniscono funzione ed emozione, dialogano con spazi e persone e oggi affrontano sostenibilità e impatto sociale. Ne parla a Sky Tg24 Insider Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design italiano di Triennale Milano

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