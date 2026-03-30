Pasqua, "sorprese extraordinarie" al Museo della Scienza di Milano

Una serie di "sorprese extraordinarie" a Pasqua e Pasquetta aspettano grandi e piccini al Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia "Leonardo Da Vinci" (Via San Vittore 21, Milano - Telefono 02/485551) che, tra l'altro, proporrà da giovedì 2 a lunedì 6 aprile un'apertura straordinaria dalle 9.30 alle 18.30. Dalla Tinkering Zone agli iLAB tematici, dai giochi di ruolo alle esperienze virtuali, proprio in occasione delle vacanze pasquali il museo milanese proporrà un ampio programma di attività dedicati a tutta la famiglia.

Dalle ombre alla chimica

In particolare, proprio nella Tinkering Zone si potrà mettere in atto la propria creatività inventando storie originali con ombre e immaginazione, così come può succedere in tutti i laboratori interattivi del museo stesso. Ma non è tutto perchè nell’iLAB Alimentazione si potrà sperimentare il gelato con ingredienti dolci alla ricerca della ricetta perfetta, mentre nell’iLAB Leonardo si potrà giocare con macchine per il volo e da cantiere e disegnare proprio come nel Rinascimento e nell’iLAB Chimica e scomporre i colori per ottenere effetti sorprendenti e far reagire diverse sostanze.

Le avventure spaziali

Per chi vorrà, su Base Marte i partecipanti potranno affrontere poi una missione tra prove e strategie per salvare l’intero equipaggio. Nell’iLAB Genetica sarà possibile “mettere in tasca il DNA” e costruire orti stellari, mentre nell’iLAB Sostenibilità si sperimenteranno sistemi, connessioni e soluzioni legate ai temi ambientali. Sarà ancora possibile esplorare liberamente l’area Spazio e Astronomia in cui è esposto l’unico frammento di roccia lunare esposto in Italia, prezioso testimone della missione Apollo 17 e punto di partenza per comprendere il programma Artemis II, che prevede il ritorno dell’umanità nell’orbita lunare dopo oltre cinquant’anni. Senza dimenticare, poi, di visionare il telescopio Merz-Repsold, il più grande in Italia e tra i più importanti al mondo, con cui Giovanni Schiaparelli approfondì i suoi studi su Marte alimentando il dibattito sull’esistenza di forme di vita extraterrestri. In mostra c'è anche la consolle della Soyuz, parti originali dell’Apollo 15, la rarissima tuta Krechet — testimonianza del progetto sovietico per portare l’uomo sulla Luna — e le tute di volo degli astronauti italiani.

Le visite guidate

Accessibile al pubblico saranno inoltre le visite guidate alle Gallerie Leonardo da Vinci, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo, o alla scoperta della collezione Trasporti. Nel Padiglione Ferroviario sarà inoltre possibile esplorare l’installazione “Under Milano: Atlante immaginario”, con una selezione di scatti del progetto fotografico di Sergio Raffaele e Tiziano Demuro. Il lavoro scompone il viaggio nei suoi elementi minimi: ogni immagine diventa una scintilla capace di attivare piccole storie possibili. Tra le esperienze più coinvolgenti, ecco poi un’attività in realtà virtuale: indossando un visore, i partecipanti potranno salire su una tavola da snowboard e affrontare curve, pendenze lungo un tracciato innevato, sperimentando in prima persona equilibrio, attrito e velocità. Per i più piccoli è sempre aperto Playlab, l’area dedicata alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni, con il percorso “Alberi in equilibrio”, che invita a mettere alla prova stabilità e coordinazione utilizzando materiali diversi in modo divertente e curioso. Tutte le info utili possono essere reperite sul sito del museo.