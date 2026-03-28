Emilia, l'erbazzone reggiano entra nell'elenco IGP dell'Ue

L'"Erbazzone Reggiano" entra nell'elenco delle indicazioni protette (IGP) della Ue: lo ha deciso la Commissione europea. L'Erbazzone Reggiano, scrive la Commissione in una nota stampa "incarna il patrimonio culinario di una regione rinomata per la sua eccellenza gastronomica. La sua reputazione è profondamente radicata nella tradizione locale, con un ampio riconoscimento nei media italiani, nei libri di cucina e nei festival enogastronomici". L'erbazzone è una una torta salata ripiena di erbe aromatiche originaria dell'Emilia-Romagna, regione del nord Italia. È composta da due strati di pasta e da un ripieno di spinaci, bietole, pangrattato e Parmigiano Reggiano DOP, stagionato per almeno 24 mesi. La crosta superiore della torta è cosparsa di lardo croccante.

Il 45esimo prodotto dell'Emilia Romagna

L'Erbazzone ottiene quindi l'Indicazione geografica protetta e porta a 45 il numero dei prodotti Dop e Igp dell'Emilia-Romagna, che consolida così il primato europeo delle produzioni certificate. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, sottolineando come "l'Emilia-Romagna si confermi la Food Valley d'Italia". E spazio per l'erbazzone ci sarà anche all'interno del prossimo Vinitaly di Verona, con un evento dedicato all'interno del padiglione dell'Emilia-Romagna. Per Matteo Cugini, vicepresidente dell'Associazione produttori Erbazzone reggiano, il riconoscimento "ha un valore economico fuori discussione, ma anche un legame molto lontano nel tempo con Reggio Emilia". "Il grande merito - spiega - va all'associazione produttori Erbazzone reggiano, nella sua unità - aggiunge - Siamo cinque concorrenti sul mercato, ma siamo riusciti a stare uniti per portare avanti questo obiettivo". Per Mammi, le Igp sono anche "uno strumento di promozione territoriale", perché "sono legate a una comunità, a un territorio, alla storia e alla possibilità di valorizzarle insieme a tutto il resto che un territorio può offrire". Da qui la volontà della Regione di investire anche sulla promozione del nuovo marchio.