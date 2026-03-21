Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Phoebe Greenwood: “Un romanzo su Gaza e sull’orrore che non ci sconvolge più”

Ludovica Passeri

©Getty

Giornalista, dal 2010 al 2013 corrispondente da Gerusalemme, esordisce con "Avvoltoi", edito da Edizioni e/o, un romanzo che racconta le vicende di una reporter alle prime armi e senza scrupoli, inviata nella Striscia nel 2012. "Corriamo tutti il rischio di diventare insensbili al dolore degli altri?": questa la domanda che attraversa il libro. Greenwood è stata ospite del Book Pride di Milano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ