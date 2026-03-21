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Phoebe Greenwood: “Un romanzo su Gaza e sull’orrore che non ci sconvolge più”
Giornalista, dal 2010 al 2013 corrispondente da Gerusalemme, esordisce con "Avvoltoi", edito da Edizioni e/o, un romanzo che racconta le vicende di una reporter alle prime armi e senza scrupoli, inviata nella Striscia nel 2012. "Corriamo tutti il rischio di diventare insensbili al dolore degli altri?": questa la domanda che attraversa il libro. Greenwood è stata ospite del Book Pride di Milano
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