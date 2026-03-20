Dal 12 marzo gli estimatori di Leo Malinverno avranno la possibilità di continuare a seguire le gesta investigative del loro beniamino letterario con il nuovo romanzo dal titolo Mutevoli nascondigli , che si rifà a una frase enigmatica di Carlo Levi. Il giornalista investigatore è apparso per la prima volta nel 2016 nell’ Inganno dell’ippocastano pubblicato all’epoca dalla Salani, sostenuto dal collega Maurizio De Giovanni che disse: “La scrittura di Sabatini dimostra che il nero italiano è qualcosa di enorme e ha pure inquietanti doti di preveggenza”.

Nel cuore di una Roma oscura e corrotta, l’audace cronista è pronto a sfidare l'abisso. Una catena di omicidi si dipana, rivelando ipocrisie letali, invidie, violenze e inganni sepolti nei mutevoli nascondigli dell'animo umano, dove il confine tra vittima e carnefice si dissolve. Tra ferite dell'anima, nostalgie che divorano e assenze che urlano, Malinverno dovrà fronteggiare anche i demoni del suo ambiente: slealtà professionali e rivalità con giovani colleghi affamati di scoop. Riuscirà a riaccendere il fuoco interiore per smascherare la rete di corruzione in cui rischia di smarrirsi? Nell'attesissimo terzo capitolo della serie con protagonista Leo Malinverno, Mariano Sabatini tesse un thriller duro e scioccante, che porterà il lettore a non fidarsi di nessuno.

Chi è Marino Sabatini

Classe 1971, è nato a Roma dove tutt'ora vive. Ha scritto per diversi quotidiani, periodici e per il web, ha firmato programmi televisivi di successo (Tappeto volante, Parola mia, Uno Mattina, etc.) per la Rai e altri network nazionali privati. Ideatore e conduttore di rubriche radiofoniche, continua a frequentare la Tv come commentatore e scrive racconti per riviste popolari. Ha partecipato a diverse antologie e proposto una novella per bambini dal titolo Una cagnolina non vola mica (Chiaredizioni, 2021). Dopo diversi libri saggistici, con L'inganno dell'Ippocastano (2016), suo primo romanzo, ha vinto il premio Flaiano e il Romiti; con Primo venne Caino (2018) si è aggiudicato tra gli altri il Giallo Ceresio e Pemio Città di Como. Entrambi i libri sono stati tradotti all'estero. Dopo una prima fortunata edizione con Salani, l’intera serie del giornalista investigativo Leo Malinverno è in riedizione per Indomitus Publishing e il 12 marzo 2026 uscirà il nuovo titolo Mutevoli nascondigli.