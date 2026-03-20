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Mutevoli Nascondigli, in arrivo il terzo capitolo della saga di Leo Malinverno

Lifestyle

Il nuovo libro di Marino Sebatini edito da Indomitus Publishing, uscirà il 12 marzo. Tra ferite dell'anima, nostalgie che divorano e assenze che urlano, Malinverno dovrà fronteggiare anche i demoni del suo ambiente tra slealtà professionali e rivalità con giovani colleghi. Riuscirà a riaccendere il fuoco interiore per smascherare la rete di corruzione in cui rischia di smarrirsi?

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Dal 12 marzo gli estimatori di Leo Malinverno avranno la possibilità di  continuare a seguire le gesta investigative del loro beniamino letterario con il nuovo romanzo dal titolo Mutevoli nascondigli, che si rifà a una frase enigmatica di Carlo Levi. Il giornalista investigatore è apparso per la prima volta nel 2016 nell’Inganno dell’ippocastano pubblicato all’epoca dalla Salani, sostenuto dal collega Maurizio De Giovanni che disse: “La scrittura di Sabatini dimostra che il nero italiano è qualcosa di enorme e ha pure inquietanti doti di preveggenza”. 

Mutevoli Nascondigli di Mariano Sabatini
Mutevoli Nascondigli di Mariano Sabatini

Mutevoli nascondigli, in arrivo il terzo capitolo della saga

Nel cuore di una Roma oscura e corrotta, l’audace cronista è pronto a sfidare l'abisso. Una catena di omicidi si dipana, rivelando ipocrisie letali, invidie, violenze e inganni sepolti nei mutevoli nascondigli dell'animo umano, dove il confine tra vittima e carnefice si dissolve. Tra ferite dell'anima, nostalgie che divorano e assenze che urlano, Malinverno dovrà fronteggiare anche i demoni del suo ambiente: slealtà professionali e rivalità con giovani colleghi affamati di scoop. Riuscirà a riaccendere il fuoco interiore per smascherare la rete di corruzione in cui rischia di smarrirsi? Nell'attesissimo terzo capitolo della serie con protagonista Leo Malinverno, Mariano Sabatini tesse un thriller duro e scioccante, che porterà il lettore a non fidarsi di nessuno.

Chi è Marino Sabatini

Classe 1971, è nato a Roma dove tutt'ora vive. Ha scritto per diversi quotidiani, periodici e per il web, ha firmato programmi televisivi di successo (Tappeto volante, Parola mia, Uno Mattina, etc.) per la Rai e altri network nazionali privati. Ideatore e conduttore di rubriche radiofoniche, continua a frequentare la Tv come commentatore e scrive racconti per riviste popolari. Ha partecipato a diverse antologie e proposto una novella per bambini dal titolo Una cagnolina non vola mica (Chiaredizioni, 2021). Dopo diversi libri saggistici, con L'inganno dell'Ippocastano (2016), suo primo romanzo, ha vinto il premio Flaiano e il Romiti; con Primo venne Caino (2018) si è aggiudicato tra gli altri il Giallo Ceresio e Pemio Città di Como. Entrambi i libri sono stati tradotti all'estero. Dopo una prima fortunata edizione con Salani, l’intera serie del giornalista investigativo Leo Malinverno è in riedizione per Indomitus Publishing e il 12 marzo 2026 uscirà il nuovo titolo Mutevoli nascondigli.

 

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