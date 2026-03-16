Lake Como Art Festival, i grandi del fumetto a Cernobbio

Il Lake Como Comic Art Festival (LCCAF) torna ad affacciarsi sulle rive del Lago di Como sabato 25 e domenica 26 aprile. Nato dalla visione degli organizzatori del Big Wow Comic Fest e del Paris Comic Expo, il festival si conferma un “evento boutique” unico al mondo, un’occasione in cui i collezionisti potranno godere di un accesso privilegiato ai più grandi maestri del settore, immersi in un contesto di assoluta esclusività.

Evento a Villa Erba

L’evento come di consueto sarà ospitato nella magnifica Villa Erba di Cernobbio, prestigiosa dimora d'arte e di storia, e sarà preceduto dall'esclusivo ricevimento d'apertura di venerdì 24 aprile. La lista degli invitati, accuratamente selezionata per mostrare il lavoro dei migliori artisti del settore a livello globale, vede riuniti in un unico eccezionale elenco autori del calibro di Bill Sienkiewicz, Enrique Breccia, Frank Cho, Gabriele Dell’Otto, Juanjo Guarnido, Patrick McDonnell, James Stokoe e tanti altri.