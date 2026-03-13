Il tour 2026, partito da Paestum e diretto a Ortigia e Roma, coinvolgerà sommelier da tutte le regioni con guide, incontri e degustazioni. Il percorso culminerà a Milano e prevede anche un momento istituzionale al Senato per discutere il futuro dell'ospitalità italiana ascolta articolo

Il format della Milano Wine Week dedicato alla valorizzazione della sommellerie e della sala italiana evolve in un tour nazionale. Dopo la prima tappa a Paestum, il percorso proseguirà a Ortigia e Roma, coinvolgendo professionisti da tutte le regioni.

Da format milanese a progetto nazionale Wine List Italia compie un passo decisivo: nel 2026 diventa Wine List On Tour, un'iniziativa itinerante che porterà il format in diverse regioni italiane per valorizzare le migliori professionalità della sommellerie e della sala. Figure centrali per l'ospitalità e la cultura del vino, ma ancora troppo poco riconosciute e raccontate. Nato all'interno della Milano Wine Week, il progetto arriva alla quarta edizione dopo tre anni di attività nel capoluogo lombardo. Oggi è una guida di riferimento che coinvolge 100 sommelier da tutta Italia e che si configura come un grande progetto di comunicazione pensato per dare voce e visibilità a chi ogni giorno interpreta il vino attraverso la sala, la carta e il rapporto con l'ospite. "I progetti Wine List Italia e Wine List On Tour - afferma Federico Gordini, Presidente di MWW Group ed editore della Guida - nascono per riaffermare il ruolo centrale della sala e della sommellerie come asse strategico dello sviluppo dell'ospitalità italiana e del vino di qualità. Senza personale formato e riconosciuto non si crea valore, non si educa il consumatore e la ristorazione perde la sua funzione culturale, didattica ed esperienziale". Da questa consapevolezza nasce l'idea di un format itinerante capace di coinvolgere sempre più professionisti nei territori.

Le tappe del Wine List On Tour 2026 Il tour nazionale è partito il 3 marzo dal Paestum Wine Fest , con 31 sommelier provenienti da Campania, Puglia e Basilicata, a testimonianza dell'anima fortemente territoriale del progetto e dell'attenzione dedicata al Sud Italia. Il secondo appuntamento si terrà in Sicilia il 29 marzo, a Ortigia, presso l'Ortea Palace di Siracusa, dedicato ai sommelier siciliani e calabresi. Il 4 maggio Wine List On Tour farà tappa a Roma, con un grande momento di confronto dedicato ai sommelier del Centro Italia. Le regioni coinvolte saranno Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Molise.

Come funziona il tour In ogni tappa viene realizzata una guida Wine List On Tour, con protagonisti i sommelier e le loro selezioni. Ogni professionista sceglie sei etichette: tre vini del proprio territorio e tre vini delle categorie storiche di Wine List: bollicina, vino al calice, vino di ricerca. Una selezione libera, pensata per far emergere l'identità della carta vini e la personalità del sommelier. Le aziende selezionate partecipano al Grand Tasting, momento distintivo del progetto Wine List in cui il pubblico è invitato a scoprire, in un percorso tra banchi d'assaggio, le etichette selezionate e raccontate dagli stessi sommelier coinvolti nel progetto. Ogni tappa prevede una presentazione della guida, un convegno sul valore della sala e della sommellerie, un incontro con gli studenti degli istituti alberghieri e il Grand Tasting delle etichette selezionate. Potrebbe interessarti Chi produce più vino in Europa?

Il dialogo con le istituzioni Il 5 maggio una delegazione di sommelier sarà ricevuta al Senato della Repubblica per un confronto sul futuro della sala e dell'ospitalità italiana. In questa occasione saranno consegnati i premi "Eccellenza della Sala Italiana". Il progetto culminerà poi a Milano, durante la Milano Wine Week, con la celebrazione del Wine List Italia nazionale e la presentazione della nuova edizione della Guida annuale. Nel 2026 la guida coinvolgerà un numero ancora maggiore di sommelier, con il supporto di Lurisia, sponsor del progetto.