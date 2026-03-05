Destination Florence e The Social Hub, l'ospitalità innovativa

Firenze è città capace di coniugare patrimonio culturale e nuove forme di ospitalità. Destination Florence e The Social Hub lavorano per rendere sostenibile il grande flusso di turisti che, ogni anno, visita la città. Li abbiamo visitati per FLASH

Sono milioni i turisti che ogni anno fanno tappa a Firenze per ammirare i capolavori che custodisce la perla del Rinascimento. La grande sfida è rendere sostenibile la grande affluenza. In questo scenario si inseriscono realtà come Destination Florence, fondazione dedicata alla valorizzazione e gestione del turismo fiorentino e spazi all'avanguardia come The Social Hub Firenze, che rappresenta una nuova idea di accoglienza urbana.

Fondazione Destination Florence è il nostro soggetto operativo per la governance del Turismo. Lo abbiamo immaginato come un principio, quello della collaborazione tra pubblico e privato. Qundi, ci siamo noi, c'è la città metropolitana di Firenze, ci sono 150 soci privati che mettono a disposizione della fondazione il loro know-how, la loro competenza, il loro lavoro giorno per giorno nel settore. Insieme, cerchiamo di mettere insieme le strategie per il futuro della nostra città nel campo del Turismo.

Rendere sostenibili i flussi turistici nella nostra città è la grande sfida che ci siamo posti. I numeri ne certificano la difficoltà, Firenze è una città di dimensioni piccole: il centro storico sono solamente 5 km quadrati, ma ogni anno accoglie circa 15 milioni di presenze turistiche. Per farlo, ovviamente, dobbiamo mettere insieme una serie di azioni, una serie di misure. Nel 2025 abbiamo messo in campo un decalogo e lo faremo anche nel 2026, con tante azioni che insieme cercano di rendere sostenibili questi flussi. Penso al divieto delle keybox, penso al regolamento sul trasporto turistico, con cui abbiamo vietato risciò, golf car e caddy, al regolamento sugli affitti brevi, al regolamento che adesso andremo a proporre sugli NCC. Una serie di azioni che guardano più settori, per cercare di far sì che, poi, il rapporto tra chi vive la nostra città tutti i giorni e chi la visita sia migliore.

Di che cosa parliamo, quando parliamo del progetto Be.Long?

E' un progetto a cui siamo affezionati. Il progetto Be.Long è un progetto che, insieme alla fondazione, dedichiamo a chi è a Firenze per motivi di studio o di lavoro. Quindi, non è un turista ma è un cittadino temporaneo della nostra città. Noi vogliamo che si senta parte della nostra comunità e per questo cerchiamo di informarlo su quella che è Firenze, su come si possa viverla al meglio rispettando la sua belelzza. Firenze è una creatura fragile, che va rispettata, che può offrire tanto, ma ha bisogno di atteggiamenti rispettosi e consapevoli. Per questo con Be.Long cerchiamo di offire iniziative, attività e interventi dedicati a una parte della nostra comunità, che deve sentirsi a pieno titolo cittadina di Firenze.

Penso che la chiave sia informare le persone, informare in maniera corretta. Noi stiamo cercando di costruire un canale sempre più diretto con i tantissimi che vengono a visitare Firenze tutti i giorni, per cercare di far loro capire quanto sia una creatura fragile ma preziosa.

Per questo stiamo lavorando, insieme anche alla fondazione, per far sì che si tuteli la tradizione, l'identità della nostra città, aprendosi - però - anche alle sfide del futuro, cercando di essere un patrimonio mondiale dell'Umanità, quindi, qualcosa che deve essere vissuto e goduto da tutti e che, però, va tutelato con l'impegno di tutti.