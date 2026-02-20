Lunedì 23 febbraio, presso la Sala Brigida del Comune di Milano, si terrà la conferenza stampa di Book Pride 2026 per presentare il programma della X edizione. L'Assessore Tommaso Sacchi e il Presidente del Salone di Torino Silvio Viale sveleranno, insieme ai curatori, gli ospiti della fiera prevista dal 20 al 22 marzo al Superstudio Maxi. Il tema dell'anno, ispirato a Emily Dickinson, celebra "La speranza è la cosa con le piume" come simbolo di libertà per l'editoria indipendente.

Milano si prepara ad accogliere la decima edizione di Book Pride, la Fiera Nazionale dell'editoria indipendente, che presenterà ufficialmente il suo programma lunedì 23 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Brigida di Palazzo Marino. L'incontro, moderato dalla coordinatrice della manifestazione Pamela Tarantino, vedrà la partecipazione dell'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e del Presidente del Salone Internazionale del Libro di Torino, Silvio Viale, a testimonianza del forte legame tra le istituzioni e il mondo del libro.

Il tema: "La speranza è la cosa con le piume"

Durante la conferenza, la coordinatrice editoriale Francesca Mancini, insieme ai curatori Marco Amerighi, Laura Pezzino, Valentina De Poli e Federico Vergari, svelerà i nomi dei numerosi ospiti che animeranno questa edizione speciale. Il tema scelto per celebrare il decimo anniversario è un omaggio alla poesia di Emily Dickinson del 1861: "La speranza è la cosa con le piume". Questa immagine semplice e potentissima guiderà l'intero palinsesto di incontri, sottolineando la natura libera e resiliente dell'editoria indipendente.