Usa, il manoscritto di "On The Road" di Jack Kerouac sarà battuto all'asta

Il testo, scritto dall'autore statunitense nel 1951 su un rotolo di oltre 36 metri, sarà venduto a New York il prossimo 12 marzo a una cifra stimata tra i 2,5 e i 4 milioni di dollari

Il manoscritto di “On the Road” di Jack Kerouac sarà battuto all'asta da Christie's. Il testo, scritto dall'autore statunitense nel 1951 su un rotolo di oltre 36 metri, sarà venduto a New York il prossimo 12 marzo a una cifra stimata tra i 2,5 e i 4 milioni di dollari. Il documento è composto da una serie di lunghi fogli di carta da lucido, uniti tra loro da un nastro adesivo applicato dallo stesso Kerouac durante la stesura. Lo scrittore “utilizzò questo espediente per poter scrivere senza interruzioni, lasciando che le parole scorressero sulla pagina a piena velocità”, ha spiegato Heather Weintraub, specialista in libri e manoscritti di Christie’s. 

Il manoscritto di "On the road"

Il testo, “a spaziatura singola e senza interruzioni di paragrafo”, rappresentava per l'autore “un esperimento per estrarre la storia, che alla fine è diventato l’opera stessa”, ha aggiunto Weintraub. L’asta è parte della vendita dell’eredità del defunto proprietario degli Indianapolis Colts, Jim Irsay.

