Per molti italiani i gatti non sono semplici animali ma stanno al centro delle vite quotidiane dei loro padroni. Prendersi cura del proprio micio è un compito prioritario che richiede tempo e dedizione: non stupisce quindi che un terzo (32%) riservi oltre due ore alla settimana per giocare con il proprio gatto e il 38% per scambiare qualche coccola. Un affetto che, per molti, si è intensificato anche grazie allo smartworking, dato che il 44% ha dichiarato che lavorare da casa ha reso il legame con il proprio micio più solido. I dati arrivano da Rover.com, marketplace online per la cura degli animali domestici che, in occasione della Giornata Nazionale del Gatto del 17 febbraio, ha voluto analizzare il rapporto tra gli italiani e i propri mici. Dall’indagine emerge che la maggior parte degli intervistati - sette su dieci - ha un gatto, il 20% ne ha due e il 9% almeno tre: il 28% si è rivolto a gattili e associazioni, il 27% ha ricevuto il gatto in dono e il 31% ha dichiarato di aver trovato il proprio micio per strada.