Carnevale Ambrosiano a Milano, date ed eventi da non perdere

La città celebra il Carnevale con una settimana di eventi che si estende fino al Sabato Grasso del 21 febbraio. Parate, festival di arte di strada, spettacoli per famiglie e iniziative nei musei trasformano Milano in un grande palcoscenico. Tra tradizione, creatività e nightlife, la città vive una delle feste più lunghe e vivaci d'Italia ascolta articolo

A Milano il Carnevale segue la tradizione ambrosiana: qui i festeggiamenti non terminano il Martedì Grasso, ma proseguono fino al Sabato Grasso del rito ambrosiano, che quest'anno cade il 21 febbraio. Questa particolarità, legata alle usanze locali, regala alla città una settimana più lunga e vivace, ricca di eventi e appuntamenti diffusi nei quartieri e nel centro storico.

Milano Clown Festival Il Carnevale Ambrosiano trasforma Milano in un palcoscenico a cielo aperto. Per gli amanti dell'arte di strada, dal 18 al 21 febbraio torna il Milano Clown Festival, con performance gratuite in oltre venti piazze e vie della città. Il quartiere Isola diventa il fulcro del festival, trasformandosi in un grande spazio di incontro dove artisti circensi e teatranti provenienti da tutto il mondo portano spettacoli, improvvisazioni e momenti di condivisione.

Le mille e una piazza In parallelo, il festival "Le mille e una piazza" ripropone la tradizione del mercato dei saltimbanchi, animando i quartieri con spettacoli gratuiti ispirati alle leggende di Francesco Sforza, Leonardo da Vinci e alla tradizione dell'arte popolare. Tra gli ospiti, anche artisti dell'Académie di Versailles. L'evento clou è previsto per sabato 21 febbraio alla riaperta Pusterla di Sant'Ambrogio, con "L'Arena di Cyrano", una competizione tra compagnie emergenti su un palco circolare. La kermesse si chiuderà il 25 febbraio al Centro Asteria per la Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte.

Castello Sforzesco per famiglie Le istituzioni culturali milanesi partecipano con programmi dedicati ai più piccoli. Al Castello Sforzesco sono previsti percorsi tematici nel weekend del 21 e 22 febbraio. Il sabato pomeriggio e la domenica mattina i bambini potranno vivere il "Carnevale alla corte di Ludovico il Moro", travestendosi da dame, duchi e cavalieri per rivivere la Milano rinascimentale. Sempre al Castello, l'attività "Mostri del Castello" accompagna i piccoli visitatori in un tour tra sculture e bassorilievi: aquile, draghi e serpenti diventano guide per raccontare miti, simboli e il linguaggio morale dell'epoca. Un modo per unire divertimento e scoperta del patrimonio artistico milanese.

Museo, scienza e creatività Il Museo del Duomo e la Pinacoteca propongono laboratori creativi e cacce al tesoro tra le opere. Il Planetario Hoepli dedica spettacoli speciali alle costellazioni del Grande Carro, mentre l'Acquario Civico organizza attività sui travestimenti più sorprendenti del mondo marino.

Terme, pattinaggio e vita notturna Il Carnevale arriva anche in luoghi insoliti come le Terme De Montel, dove il relax moderno incontra figuranti in abiti storici. Gli appassionati di pattinaggio possono scegliere le piste cittadine, tra cui quella del Merlata Bloom, che ospita esibizioni coreografiche a tema. La festa continua fino a notte fonda nei principali locali milanesi, che per il Sabato Grasso propongono serate in maschera e party esclusivi.