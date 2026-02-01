Lifestyle
Cosa e come leggevamo nel 2016
Sui social da settimane non si smette di condividere ricordi, scatti, frammenti di dieci anni fa. E anche i libri sono oggetto di questa grande rievocazione collettiva. In una decade l'editoria è cambiata e nuovi attori si sono fatti largo. L'hashtag #2016 ci offre diversi spunti di riflessione per andare oltre il trend
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi