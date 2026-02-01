Lifestyle
Trump, guerre e AI: il mondo visto dai carri allegorici del Carnevale di Viareggio
Dai potenti del mondo che giocano d’azzardo con il diavolo, fino all’intelligenza artificiale vista come una scimmietta che suona il tamburo. Anche quest’anno il Carnevale di Viareggio racconta l’attualità e il mondo in cui viviamo, dando voce ai nostri vizi con i suoi carri allegorici. Scopriamoli attraverso le voci dei maestri carrai
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi