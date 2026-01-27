Musica, sapori e vista mozzafiato: il San Valentino all’Hyatt Centric

Per San Valentino, Hyatt Centric Milan Centrale firma due esperienze dal fascino contemporaneo, pensate per le coppie che amano lasciarsi sorprendere e vivere l’amore come un rituale da assaporare lentamente.



Al Rivington, il ristorante di ispirazione newyorkese, l’atmosfera si accende tra luci soffuse, design ricercato e le note calde della jazz music live. In questo contesto elegante e avvolgente, viene proposto uno speciale menu degustazione di quattro portate, firmato dallo chef Emiliano Nelaj, concepito come un racconto di sapori, texture e contrasti. Il percorso gastronomico si apre con un sashimi di capesante arricchito da avocado, aguachile di fragole, cipolle in agrodolce, cetriolo e basilico; prosegue con un tortello rosso di gambero e ricotta, esaltato da un delicato tocco d’arancia, bisque, zafferano e stracciatella di bufala; continua con rombo CBT accompagnato da crema di sedano rapa e vaniglia e finocchio laccato all’arancia. Il finale è affidato a un cuore morbido con pasta kataifi e salsa ai lamponi, simbolo perfetto della serata.



La seconda proposta è un’esperienza “in quota”, in cui The ORGANICS SkyGarden fa da sfondo a una serata intima e suggestiva. Il rooftop panoramico si presenta nella sua veste di Winter Garden, con un allestimento invernale pensato per accogliere gli ospiti nelle serate più fredde in un’atmosfera calda e affascinante.