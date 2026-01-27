SIGEP 2026, Borsci S. Marzano tra innovazione e tradizione

Storica presenza alla fiera internazionale di Rimini, l’azienda tarantina rafforza il proprio percorso nel settore professionale, consolidando la linea Mastro Borsci dedicata ai professionisti del dolce ascolta articolo

Alla Fiera di Rimini, dal 16 al 20 gennaio, si è svolta la 48esima edizione di SIGEP World, manifestazione fieristica di portata internazionale dedicata al mondo della pasticceria, panificazione e caffè. Nonché punto di riferimento per le eccellenze del Foodservice, come Elisir Borsci S. Marzano, che da vent’anni continuativi partecipa al Salone Internazionale romagnolo, confermando il proprio ruolo nel panorama dolciario e liquoristico professionale. Tra le protagoniste dello spazio espositivo sono state le proposte Mastro Borsci, interpretazione evoluta del concetto di crema e nuova espressione in materia di gusto per il settore dolciario.

Nuccio Caffo (AD Gruppo Caffo 1915): “Progetto si basa sulla qualità del prodotto” “SIGEP rappresenta per noi un contesto naturale di confronto con il mondo dei professionisti del dolce e l’occasione ideale per raccontare con chiarezza la direzione che stiamo seguendo”, ha dichiarato Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915. “Attraverso Borsci portiamo avanti un progetto industriale e culturale che pone al centro la qualità del prodotto, il rigore dei processi e una visione orientata all’innovazione e alla competenza che da sempre ci contraddistingue. La presenza storica alla fiera di Rimini conferma la volontà di Gruppo Caffo 1915 di rafforzare il posizionamento di Borsci come interlocutore autorevole nel panorama dolciario e liquoristico professionale, valorizzando un percorso fatto di ricerca, continuità e attenzione concreta alle esigenze del mercato”.

Le proposte Mastro Borsci Nello spazio espositivo di Rimini fari puntati sulle proposte Mastro Borsci dell’azienda tarantina: la linea rappresenta il ramo d’eccellenza dedicato alla pasticceria e alla gelateria, pensato per offrire ingredienti unici, originali e dall’alta versatilità applicativa. Le proposte si ispirano ai profumi e ai sapori iconici di Elisir S. Marzano Borsci, Vecchio Amaro del Capo, Clementino della Piana e CafCaffè Borsci: estratti addensati da infuso idroalcolico con base latte, sono formulati per garantire precisione di dosaggio, stabilità e resa costante nelle diverse lavorazioni. Si possono utilizzare così come sono oppure in miscela con creme di base, panna o chantilly. Le applicazioni spaziano dalle farciture post-forno di lievitati, ganache, pralineria, macarons, crepes, waffle, cremini fino a lavorazioni a temperature negative per gelati, semifreddi e dessert al piatto. Una flessibilità progettata per adattarsi come ingrediente nelle mani di pasticceri, gelatieri e maestri fornai.

“Un modo nuovo di intendere la crema professionale” “Mastro Borsci introduce un nuovo modo di intendere la crema professionale”, spiega Roberto Lippolis, direttore dello stabilimento Borsci di Taranto. “Si tratta di estratti addensati leggermente alcolici progettati per garantire equilibrio gustativo, precisione nell’applicazione e controllo nel dosaggio. Utilizzabili sia direttamente sia in integrazione con preparazioni classiche come crema pasticcera, chantilly o panna, consentono di trasferire in modo efficace il profilo aromatico dei liquori d’origine. È una proposta che introduce una categoria distinta nel mondo delle creme professionali, pensata per chi cerca strumenti evoluti e sa riconoscere la differenza”.

Il Borscino Accanto alla linea Mastro Borsci, il pubblico del SIGEP 2026 ha potuto scoprire l’evoluzione de Il Borscino, un modo nuovo e originale di gustare Elisir Borsci S. Marzano, unendo in un solo gesto dessert, caffè e fine pasto. Un vero e proprio trittico di sapori. Pensata per i professionisti del bar e della ristorazione, si tratta di una ricetta semplice e immediata: Elisir Borsci S. Marzano viene versato nel suo speciale bicchierino e completato con una crema al caffè da granitore, avendo cura di ruotare il bicchiere per creare una variegatura elegante e invitante. Il risultato è un prodotto facile da preparare, immediato da servire e pronto da gustare. Si assapora partendo dalla crema al caffè, per poi mescolare con il cucchiaino fino a sprigionare tutta l’intensità aromatica del liquore. In alternativa, è possibile lasciare il Borsci sul fondo e berlo alla fine.