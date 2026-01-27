Si avvicina San Valentino e per celebrare la Festa degli Innamorati anche quest’anno Funko ha pensato a delle idee per chi vuole sorprendere il proprio partner. Si parte dagli iconici “Pop!”, per tutti i gusti e con i personaggi in versione rosa, per arrivare ai “Bitty Pop!”, la nuova dimensione del collezionismo in formato micro. Per l’occasione ecco anche i Bouquet in vinile, anche qui con diverse soluzioni. Un esempio? Miles Morales e Bitty POP! Ghost Spider in versione San Valentino, dove ogni confezione contiene due personaggi e un bouquet da collezione.