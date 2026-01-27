Offerte Sky
Dai “Pop!” alla moda da indossare con “Loungefly”, le idee Funko per San Valentino

Per gli amanti del collezionismo e non solo, arrivano le proposte per celebrare la Festa degli Innamorati a tema Funko

Si avvicina San Valentino e per celebrare la Festa degli Innamorati anche quest’anno Funko ha pensato a delle idee per chi vuole sorprendere il proprio partner. Si parte dagli iconici “Pop!”, per tutti i gusti e con i personaggi in versione rosa, per arrivare ai “Bitty Pop!”, la nuova dimensione del collezionismo in formato micro. Per l’occasione ecco anche i Bouquet in vinile, anche qui con diverse soluzioni. Un esempio? Miles Morales e Bitty POP! Ghost Spider in versione San Valentino, dove ogni confezione contiene due personaggi e un bouquet da collezione.

Non solo oggetti da collezionismo ma anche da indossare, grazie alla linea “Loungefly” (il brand premium specializzato nel dare vita al proprio fandom attraverso abbigliamento e accessori) ispirata ai Peanuts. Si va dallo zainetto con Snoopy e Woodstock alla borsa a tracolla con cuori trapuntati e la catena decorata con charm di San Valentino Peanuts.

