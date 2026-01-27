Dal Kanal Centre Pompidou al Bozar, a Bruxelles tra pittura e design

Introduzione

Dopo i fasti dell’anno dedicato all’Art Déco, Bruxelles si conferma al centro della scena artistica contemporanea con un ricco programma di appuntamenti nel corso di tutto il 2026. Grande fermento nel mondo dell’arte per l’apertura del Kanal Centre Pompidou. Il nuovo museo di arte moderna e contemporanea, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo 28 novembre, si candida ad inserirsi a pieno titolo tra i poli museali più grandi d’Europa. “Il 2026 sarà un anno storico per Bruxelles – ha dichiarato Ursula Jone Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -, a ulteriore conferma della creatività e della vitalità artistica che contraddistingue la città. L’arte e il turismo sono ponti di pace e di comprensione reciproca: progetti come il Kanal Centre Pompidou, orientati alla contaminazione e aperti alla rappresentazione di tutte le forme d’arte, sono esempi concreti di un’evoluzione che mira all’emancipazione e alla comprensione reciproca, senza per questo rinunciare alla valorizzazione della tradizione culturale locale”. Riflettori puntati anche sul Bozar, Centro delle Belle Arti progettato da Victor Horta, che nei primi mesi dell’anno propone due mostre dedicate all’evoluzione dei canoni estetici e della rappresentazione della bellezza attraverso epoche e forme d’arte differenti.