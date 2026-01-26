Usa, chi è il "pinguino nichilista": dai meme virali al post di Trump

Un pinguino che cammina nella neve accanto a Donald Trump, reggendo la bandiera americana e dirigendosi verso le montagne ghiacciate della Groenlandia. È questa l'immagine generata con l'intelligenza artificiale e diffusa dalla Casa Bianca su X, in riferimento alle minacce del presidente statunitense di annessione del territorio della Groenlandia agli Stati Uniti. Nello specifico, l'immagine trae spunto dal documentario del 2007 “Encounters at the end of the world” di Werner Herzog, in cui un pinguino di Adelia si allontana dalla propria colonia e, invece di dirigersi verso il mare, si incammina verso l'entroterra ghiacciato. Il post ha suscitato non poche ironie e meme sui social, soprattutto per il fatto che i pinguini vivono solo nell'emisfero australe, non in Groenlandia.

Il pinguino nichilista

Il "pinguino nichilista" protagonista del documentario di Herzog mostrava un comportamento estremamente raro, definito poi dal regista come una “marcia della morte” perché, dopo aver intrapreso quel percorso, l'animale difficilmente sarebbe sopravvissuto. Anche gli esperti confermarono poi che il pinguino morì poco dopo essere stato ripreso. Negli anni successivi la scena ha assunto un significato metaforico legato al rifiuto delle convenzioni e il pinguino è diventato il simbolo culturale potente.

L'immagine virale

L'ex ministro della Difesa canadese e premier dell'Alberta, Jason Jennedy, ha commentato la vicenda sottolineando che “nella stessa settimana in cui ha fatto una figuraccia sulla Groenlandia e ha confuso più volte l'Islanda con la Groenlandia, ora il suo staff sta confondendo l'Antartide con la Groenlandia”. “La nazione più potente della Terra gestita come uno spettacolo di clown", ha aggiunto Jennedy. Sull'immagine si è espresso anche l'economista svedese Anders Aslung: "Trump vuole ribadire ancora una volta di essere un completo idiota. La Groenlandia non ospita pinguini e Trump non ha alcun diritto né sulla Groenlandia né sui pinguini. È davvero questa la Casa Bianca? Allora la Casa Bianca è una battuta ignorante".

I commenti degli utenti

Le critiche all'immagine generata con l'IA si sono concentrate soprattutto sull'origine dei pinguini. "Lo sai che questa non è la Groenlandia, vero?", hanno scritto alcuni utenti, riferendosi al fatto che i pinguini vivono soltanto nell'emisfero australe, non in Groenlandia. Altri hanno commentato postando una cartina che evidenzia le zone in cui si possono trovare esemplari dell'animale. I più ostili invece hanno suggerito che “il miglior compagno per Trump alla conquista della Groenlandia sarebbe un orso polare”.