Esce per Sensibili alle Foglie il potente esordio di Alfredo Vassalluzzo: un viaggio oltre le sbarre dove la parola è l’unica forma di resistenza e il silenzio l’unica condanna ascolta articolo

Cosa accade quando la cultura varca la soglia di un carcere? È una missione di salvataggio o un atto di estrema crudeltà, che restituisce voce a chi è destinato a non essere ascoltato? Sensibili alle Foglie presenta “Gargoyle”, il romanzo d’esordio di Alfredo Vassalluzzo che scava nei meccanismi della detenzione e dell'anima umana e lo fa con un romanzo, a tratti allegro, ironico, atteggiamento che restituisce luce in un ambiente impossibile che i più tendono a non voler ricordare.

Testimonianza di "rottura" L’opera si inserisce con forza nel progetto editoriale fondato da Renato Curcio, caratterizzato da una costante ricerca socio-analitica sulle istituzioni totali. Gargoyle non è solo un romanzo, ma una testimonianza di "rottura" che esplora il confine sottile tra l'identità dell'individuo e la sua riduzione a numero burocratico.

Alfredo è un insegnante di Italiano che entra in un carcere maschile armato di pregiudizi e timori. Presto, però, la rigidità dei protocolli si scontra con la travolgente umanità di chi abita quelle celle: Ernesto, il boss dal silenzio misurato appassionato di enigmistica; Ling, il giovane rom senza memoria la cui rabbia è il grido di chi non ha un futuro; e Damir, un russo ingenuo e taciturno che affida la sua salvezza a un manoscritto fragile e disordinato, attorno a cui ruota la sua speranza di riscatto. Si tratta di un romanzo corale in cui si intrecciano le azioni e le storie di Alfredo, del suo collega Sandro, dei detenuti che emergono dall’anonimato con azioni, a volte, disarmanti e che pone al lettore continui quesiti, instilla dubbi. A che serve l’istruzione in carcere? Si tratta di qualcosa di realmente possibile? A che prezzo e con quali risultati? Vedi anche Carceri, dai suicidi al sovraffollamento: il bilancio 2025 di Antigone