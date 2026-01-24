Milano, al teatro Filodrammatici uno spettacolo racconta il carcere

Lunedì 26 gennaio alle 17 va in scena lo spettacolo di Marco Floris e Alessandro Corsi, nell'ambito dell'iniziativa di Mediobanca toDEI, dedicata alla diversità e all'inclusione. Sul palco, racconti in prosa alternati a poesie, portano lo spettatore nel mondo delle dipendenze e del carcere, in un percorso di dolore e rinascita

Un racconto di vita che intreccia poesia e prosa per affrontare il tema delle dipendenze, del carcere, della rinascita. Arriva lunedì 26 gennaio alle 17 al teatro dei Filodrammatici di Milano lo spettacolo “Oltre. Io prima, me dopo” tratto dall’omonimo libro (Mark Sirolf, BookaBook edizioni). Sul palco Marco Floris e Alessandro Corsi, che ha curato anche la regia.

Al centro dello spettacolo le dipendenze, il carcere e la rinascita

“Oltre. Io prima, me dopo” porta in scena l’esperienza realmente vissuta in carcere dal protagonista. La sua discesa agli inferi data dalla dipendenza dalla droga e culminata nell’arresto, ma allo stesso tempo gli scorci di umanità che anche l’esperienza in carcere può regalare e il ruolo degli affetti, che possono portare a vedere la luce, anche quando sembra non esserci via d’uscita. I brani in prosa (veri e propri racconti di vita vissuta) si alternano alle poesie dell’autore che riescono a restituire, attraverso i versi, la solitudine e il tempo lento del carcere, la disperazione ma anche la speranza, in un caleidoscopio di emozioni che avvolge lo spettatore e lo conduce dentro alla storia.

Il progetto di Mediobanca toDEI

Lo spettacolo, promosso dall’associazione Coriandoli a Colori che si occupa di prevenzione del disagio giovanile, rientra nell’ambito del progetto di Mediobanca dedicato alla diversità e all’inclusione toDEI, dedicato quest’anno al tema dei Corpi. Il corpo inteso come “archivio dove la mente lascia tracce e le emozioni si manifestano”, ma che può esser un campo di “battaglia”, di fronte al quale le dipendenze “rappresentano tentativi di fuga, dal dolore dalla solitudine dal senso di non essere abbastanza”.