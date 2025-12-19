Viaggiare in stile JOMO: la “gioia di perdersi qualcosa”

Godersi il silenzio e il riposo senza sensi di colpa, riducendo lo stress e l'ansia da iperconnessione. Da un sondaggio di Norwegian Cruise Line, in collaborazione con YouGov, emerge che il 70% degli intervistati si sta allontanando da un concept di viaggio con itinerari affollati a favore di fughe più lente e rigeneranti che danno priorità al benessere personale. Niente più "paura di perdersi qualcosa". Oggi pare prevalere il bisogno di una “vacanza dalle vacanze”