Cucina italiana patrimonio Unesco, il Dolomiten: Canederli non lo sono

“I canederli non sono italiani”. A lanciare la provocazione è stato il quotidiano altoatesino Dolomiten che, dopo il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità, ha voluto ribadire l'origine non-nazionale del piatto. Secondo la testata dell'Alto Adige i canederli, gnocchi di pane conditi con speck, non apparterebbero alla tradizione culinaria del Belpaese. “Adesso, improvvisamente, i canederli sono diventati bene culturale italiano”, ha ironizzato il quotidiano sudtirolese di lingua tedesca. “Si possono davvero commercializzare gli Schlutzkrapfen (ravioli ripieni), gli gnocchi di formaggio (Käsenocken) e i Tirtlan (frittelle ripiene) come italiani?”, ha aggiunto Dolomiten.