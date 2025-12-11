Lily King e Cuore l'innamorato, tra memoria, desiderio e segreti

Lily King ha presentato alla libreria Hoepli di Milano Cuore l’innamorato, il nuovo romanzo Fazi Editore già protagonista tra lettori e community. Nel corso dell’incontro, l’autrice ha svelato la vera genesi del libro, dal thriller politico abbandonato al segreto narrativo che ne ha trasformato la trama. Tra memoria, desiderio e relazioni non lineari, King approfondisce temi, struttura e significato di un’opera intensa e profondamente emotivo

E poi, l’illuminazione. Un’amica le manda il manoscritto ancora inedito di Ann Patchett, Tom Lake. «Si sentiva che si stava divertendo» racconta. «E anche io volevo divertirmi, di nuovo.» Chiude un taccuino — quello sbagliato — e ne apre un altro. Inizia a scrivere la scena di un professore che legge un testo in classe. Entrano Sam e Yash. «E ho capito che volevo stare con loro.»

E l’inizio è già una piccola detonazione narrativa.

Milano accoglie Lily King con una sala gremita alla libreria Hoepli. È la sua prima volta in città, dice, sorridendo sorpresa davanti al pubblico che tende l’orecchio come si farebbe con qualcuno che ha qualcosa di vero da dire. Con lei ci sono Alice e Giada Cancellario, fondatrici della community Heloola, e Stefano Andrea Cresti come interpreta.

King però non riesce a rileggere il romanzo precedente: «Quando rileggo quello che scrivo penso che sia lento, noioso, scritto male. A pagina 7 ho mollato.» Così Fazi assume una persona per controllare che non ci siano incongruenze.

Quel rapporto a tre, fragile e incandescentemente vivo, lascia una traccia destinata a riemergere molti anni dopo. Quando Jordan è ormai adulta, immersa nella vita che aveva sempre immaginato, una visita inattesa e una notizia spiazzante spalancano di nuovo la porta del passato. I giorni luminosi e incerti del college ritornano, e con loro le omissioni, gli equivoci e le scelte che avevano cambiato tutto. Per la prima volta, Jordan è costretta a guardare dritto negli occhi ciò che aveva lasciato sospeso: l’amore che l’ha formata, e l’amore che non aveva mai avuto il coraggio di raccontare nemmeno a se stessa.

Cuore l’innamorato segue Jordan, una scrittrice che conosce a memoria i meccanismi dell’amore nelle storie — i sottintesi, gli slanci, le imperfezioni — ma che fatica ancora a decifrare la propria. Nel suo ultimo anno di college incontra Sam e Yash, due ragazzi brillanti che la accolgono nel loro piccolo regno fatto di letture voraci, ironia tagliente e partite a carte fino a notte fonda. Le danno un soprannome, Jordan, e senza accorgersene la trascinano in un triangolo emotivo in cui il desiderio non segue alcuna logica, solo il ritmo imprevedibile della giovinezza.

La scrittura di King alterna leggerezza e profondità con naturalezza disarmante. È un romanzo che scivola dolcemente ma lascia graffi sottili, come una nostalgia che arriva all’improvviso.

Il triangolo Jordan–Sam–Yash non è solo un nodo sentimentale: è un modo di guardare alle possibilità della vita, all’idea che non sempre è il primo amore a formarci, ma quello che arriva dall’ombra, dal non detto, dalla gentilezza inattesa.

Cuore l’innamorato è un romanzo che attraversa due tempi: la giovinezza sospesa del college, con le sue goffaggini luminose, e il presente più silenzioso, dove le scelte fatte e quelle mancate tornano a bussare.

Intervista a Lily King

Che cosa la attrae, come narratrice, nelle relazioni affettive non lineari presenti in Cuore l’innamorato?

Lily King: «Per una romanziera, la tensione tra tre persone è un dono. Nessuno è soddisfatto, e questa insoddisfazione alimenta il desiderio. Poiché Jordan e Sam si mettono insieme subito, sono Jordan e Yash — liberi dall’etichetta di coppia — a innamorarsi davvero.»

Nel romanzo il tempo sembra agire come un secondo protagonista. Come ha lavorato su questa doppia voce?

King: «Sono sempre affascinata da ciò che eravamo e ciò che diventiamo. Le scene del college sono il retroterra emotivo; la storia centrale avviene ventinove anni dopo, in una piccola stanza.»

Molte memorie silenziose influenzano il presente. Che ruolo hanno nella struttura narrativa?

King: «Le memorie meno appariscenti hanno una forza sotterranea enorme. Non sono ricordi: sono correnti emotive che modellano il presente.»

Crescere significa anche reinterpretare le nostre versioni passate?

King: «Creo una situazione e vedo come si comportano i personaggi. La scena dell’arrampicata sugli alberi ha aperto tutto: è lì che ho capito chi fosse davvero Jordan, ieri e oggi.»