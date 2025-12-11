Milano, l’albero di Natale di L’Oréal Paris illumina Piazza San Babila

Il brand parigino ha firmato per la prima volta l’allestimento dell’albero natalizio nel cuore della città. L’evento inaugurale con l’accensione si è svolto martedì 9 dicembre, trasformando la piazza in un luogo di magia e celebrazione ascolta articolo

L'Oréal Paris ha firmato il suo primo progetto natalizio on-field a Milano, curando l’allestimento dell’albero di Natale brandizzato in Piazza San Babila, nel cuore della città. L’evento inaugurale si è svolto martedì 9 dicembre, trasformando la piazza milanese in un luogo di magia e celebrazione. Dopo la cerimonia di accensione, lo spettacolo è proseguito con uno show di danza, un dj set con giochi di luci, e ancora gadget del brand parigino e dolcetti per tutti i partecipanti.

La cerimonia di accensione L’evento di inaugurazione aperto al pubblico è stato pensato per coinvolgere tutti gli amanti del brand attorno all’albero (alto 13 metri) con la partecipazione di talent creators e tutta la community. La cerimonia di accensione è stata accompagnata da uno spettacolo di luci e musica, che ha illuminato la piazza, portando in scena i valori fondanti del brand: l’empowerment femminile, la bellezza autentica e l’iconico messaggio ormai universale “Tu Vali”, slogan di L'Oréal Paris. L’albero di Natale diventa così un simbolo di autodeterminazione, inclusione e ispirazione.

Lo spettacolo in Piazza San Babila L’evento è stato condotto da Giulia Salemi, volto da anni legato a L’Oréal Paris, che ha accompagnato il pubblico nei vari momenti dello spettacolo. Il beauty brand ha scelto di affidare lo sviluppo dello show a Macia Del Prete, coreografa e ballerina di spicco, che insieme al suo cast ha creato una performance incentrata sui valori dell’empowerment femminile. A chiudere l’evento, c’è stato un dj set a cura di Cat Poulain, che ha animato la piazza con la sua energia.

L’Oréal Paris e il Natale Da anni L’Oréal Paris celebra il periodo natalizio con collezioni iconiche in edizione limitata pensate per il consumatore. Una tradizione che offre ogni anno cofanetti esclusivi, capaci di interpretare lo spirito delle feste attraverso innovazione, stile e accessibilità.