Tradizioni natalizie, le 10 più strane nel mondo

A Oaxaca, in Messico, il 23 dicembre si svolge la Noche de Rábanos, la “Notte dei ravanelli”, una tradizione che richiama ogni anno residenti e visitatori. Commercianti e artigiani espongono ravanelli intagliati in forme elaborate, che raffigurano scene della natività, elementi della fauna locale e motivi legati alla cultura e all’architettura della regione. Le opere partecipano a un concorso pubblico e l’autore della scultura più apprezzata riceve un premio in denaro. Alcuni ravanelli vengono acquistati come decorazioni natalizie.