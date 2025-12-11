Tradizioni natalizie, le 10 più strane nel mondo

Introduzione
Il Natale si avvicina e porta con sé le tradizioni che, in molti Paesi, accompagnano da sempre questo periodo dell’anno. Alcune sono piuttosto insolite e rivelano usi e credenze molto diverse tra loro. Eccone alcune tra le più caratteristiche.
1. Norvegia, la scopa nascosta
In Norvegia sopravvive un’antica usanza: nel giorno della Vigilia di Natale le famiglie nascondevano le scope per impedire a streghe e spiriti maligni di impossessarsene e volare nella notte. La tradizione nasce dalla convinzione che creature oscure uscissero allo scoperto durante le festività e che il furto delle scope potesse portare sfortuna alla famiglia.
2. Repubblica Ceca, il lancio delle scarpe
In Repubblica Ceca è diffuso un rito popolare legato alla ricerca dell’amore. Secondo una leggenda, le donne non sposate lanciano una scarpa oltre la spalla e osservano la direzione della punta: se indica la porta, un matrimonio sarebbe vicino; se resta rivolta verso l’interno, l’attesa sarà più lunga. Un gesto simbolico che accompagna da tempo l’arrivo del nuovo anno.
3. Guatemala, “La Quema del Diablo”
Una tradizione suggestiva arriva dal Guatemala: "La Quema del Diablo", un rito di purificazione in cui le famiglie bruciano oggetti per allontanare il male. La tradizione prevede un falò che simboleggia la combustione del diavolo e ha come obiettivo quello di allontanare dalle proprie case gli spiriti maligni che aleggiano nei giorni delle festività.
4. Finlandia, la visita al cimitero
In Finlandia la Vigilia di Natale è anche un momento di raccoglimento. Molte famiglie visitano il cimitero per accendere candele sulle tombe dei propri cari. È un modo per ricordare chi non c’è più e sentirlo vicino in una delle notti più significative dell’anno.
5. Austria, i Krampus
Tra le tradizioni natalizie più insolite dell’Europa centrale c’è quella del Krampus. Secondo la leggenda, mentre San Nicola ricompensa i bambini che si sono comportati bene, il Krampus ha il compito opposto: spaventare quelli considerati “cattivi”. Gli adulti in Austria e nei Paesi vicini usano travestirsi da Krampus all’inizio di dicembre, girando per le strade per spaventare i bambini.
6. Messico, la notte dei ravanelli
A Oaxaca, in Messico, il 23 dicembre si svolge la Noche de Rábanos, la “Notte dei ravanelli”, una tradizione che richiama ogni anno residenti e visitatori. Commercianti e artigiani espongono ravanelli intagliati in forme elaborate, che raffigurano scene della natività, elementi della fauna locale e motivi legati alla cultura e all’architettura della regione. Le opere partecipano a un concorso pubblico e l’autore della scultura più apprezzata riceve un premio in denaro. Alcuni ravanelli vengono acquistati come decorazioni natalizie.
7. Galles, cantare con un teschio di cavallo
In Galles è ancora presente la tradizione della Mari Lwyd. Tra dicembre e gennaio, un gruppo di persone può presentarsi alla porta con un teschio di cavallo montato su un bastone, coperto da un lenzuolo e decorato con nastri o campanelle. Il gruppo intona alcuni canti e propone ai padroni di casa un breve scambio in rima, chiamato pwnco. Al termine, il gruppo viene accolto all’interno per un rinfresco.
8. Filippine, una palla di formaggio
Nelle Filippine, dopo la messa di mezzanotte nel giorno di Natale i familiari e i parenti si riuniscono per celebrare una festa chiamata la "Noche Buena". La più deliziosa delle prelibatezze è la "queso de bola", una palla di formaggio coperta di cera.
9. Estonia, sauna in famiglia
In Estonia la Vigilia di Natale è spesso associata alla “sauna familiare”, una tradizione radicata che precede i festeggiamenti. Prima della cena della Vigilia, molte famiglie si riuniscono per trascorrere del tempo in sauna
10. Venezuela, tutti sui pattini a rotelle
In diverse città del Venezuela, nei giorni che precedono il Natale è diffusa l’abitudine di raggiungere la Misa de Aguinaldo, la messa mattutina del periodo natalizio, pattinando. Nelle prime ore del mattino alcune strade vengono chiuse al traffico per consentire ai partecipanti di arrivare in sicurezza alla chiesa.