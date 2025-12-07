Lego, come fa un fan a farsi approvare e produrre un set

Roberto Ceruti e Jody Padulano, fan designer che hanno vista promossa dall'azienda danese e quindi messa in commercio la loro idea di un’opera dedicata a un classico della letteratura per ragazzi e della cinematografia come Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ci hanno raccontato insieme come si può costruire, letteralmente, con la propria passione un sogno cullato fin dall’infanzia e Davide Cajani, head of marketing LEGO Italia ci spiega quali sono gli step per vederlo commercializzato