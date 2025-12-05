Offerte Sky
Lifestyle

“Teatri Aperti 2025”, viaggio tra i palcoscenici storici dell’Emilia

Costanza Ruggeri

Un ricco calendario di visite speciale che, per quattro giorni (dal 5 all'8 dicembre), coinvolge 12 teatri nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia chiamati ad aprire le porte per raccontarsi: dalle sale del Settecento ai palchi in cui hanno camminato i grandi della lirica fino ancora ai minuscoli palcoscenici dei borghi. Perché, ci dice il presidente di Visit Emilia, “un teatro è l’opposto della solitudine digitale e ci insegna una cosa che oggi sembra quasi rivoluzionaria: guardarsi negli occhi”

