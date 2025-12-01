Milan Games Week & Cartoomics 2025, eBay Main Partner: le attività

Il più importante appuntamento italiano dedicato a gaming, fumetti e geek culture si è tenuto dal 28 al 30 novembre in Fiera Milano. La piattaforma è stata presente con uno Stage presso il Padiglione 18. Nel corso dei tre giorni si è potuto assistere a eventi dedicati a collezionisti e appassionati di trading cards, incontrare famosi creator, partecipare a Meet & Greet e tanto altro ancora ascolta articolo

Si è tenuto dal 28 al 30 novembre in Fiera Milano la Milan Games Week & Cartoomics, il più importante evento italiano dedicato a gaming, fumetti e geek culture. Ha partecipato anche eBay, che è stato il Main Partner dell’edizione 2025: si tratta del quinto anno consecutivo di presenza all’evento. La piattaforma di vendita era presente presso il Padiglione 18 con uno stand interattivo. Nel corso della manifestazione presso lo Stage di eBay è stato possibile assistere ad attività pensate per collezionisti e appassionati di trading cards, così come partecipare a diversi Meet & Greet. “ll collezionismo è una categoria strategica per eBay, con una community ampia e attiva che ogni giorno anima la piattaforma con acquisti, vendite e ricerche sempre più diversificate”, ha dichiarato Lorenzo Leonardi, Collectibles & Media Category Manager di eBay in Italia. “Partecipare alla Milan Games Week & Cartoomics significa portare questo ecosistema fisicamente a contatto con il pubblico: un’occasione per ascoltare da vicino i collezionisti, intercettare nuove tendenze e rafforzare il nostro ruolo nel supportare un settore in continua evoluzione”.

Le attività presso l’eBay Stage Per quanto riguarda le attività presso l’eBay Stage, venerdì alle 15 a salire sul palco sono stati Sabaku no Maiku, tra i creator più seguiti in Italia, e Delmo, content creator specializzato in Magic: The Gathering e giochi di carte collezionabili, che hanno rivelato box Magic dedicati a Final Fantasy e Spider-Man. Sabato alle ore 15 è stato il turno di POW3R, icona degli eSports, che ha aperto un set base italiano Unlimited di Pokémon in diretta streaming con Make-a-wish. E ancora domenica dalle 13.45 è stato il momento di Kurolily, creator e streamer amata dagli appassionati di videogiochi e cultura geek, protagonista dello sbusto del box Legami Inossidabili in lingua italiana, anche in questo caso con live di Make-a-wish. Inoltre si sono svolti nel corso dell’evento panel dedicati a temi quali il retrogaming, i manga, l’animazione e la cultura pop: presenti creator e artisti come Fuoribionda, Rinoceronte, Delmo, Kasumi, Mike Arcade e Blasco Pisapia.

I Meet & Greet Nel corso dei tre giorni dell’evento, poi, ci sono stati diversi Meet & Greet: dopo i tre box break i fan hanno potuto infatti incontrare dal vivo i protagonisti delle aperture durante incontri dedicati. Si sono svolti anche incontri con artisti e illustratori del mondo delle carte collezionabili e del fantasy: venerdì alle ore 12 è stato possibile incontrare Lorenzo Lanfranconi e Katerina Ladon, figure di riferimento nell’universo di Magic: The Gathering, mentre domenica alle 17 è stato il momento di Alice Pisoni, Simone Buonfantino e Veronica di Lorenzo, artisti che hanno portato il mondo di Lorcana tra il pubblico. Nel corso dell’evento il pubblico ha potuto anche partecipare agli appuntamenti di “Sbusto Time”, tre momenti dedicati all’apertura live delle proprie carte. Infine, a completare lo spazio eBay, c’era una zona photo opportunity ispirata alle carte gradate: questo spazio ha offerto ai visitatori un set per scatti e contenuti social, accanto a un’area espositiva dedicata alle opere e ai pezzi unici firmati dagli artisti presenti.