Disneyland, svelata la data di apertura del World of Frozen

Disneyland Paris entra in una nuova era. Il 29 marzo 2026 segnerà non solo l’apertura del nuovo World of Frozen, un’espansione interamente dedicata al magico regno di Arendelle: il Walt Disney Studios prenderà il nuovo nome di Disney Adventure World, destinato a quasi raddoppiare la sua superficie e ad accogliere esperienze completamente ripensate. Al centro di questa trasformazione epocale ci sarà proprio il World of Frozen, il primo regno di ghiaccio che catapulterà i visitatori direttamente nel mondo di Anna, Elsa e dell’immancabile Olaf. “Si tratta di una nuova destinazione, non riguarda solo nuove attrazioni o nuove esperienze. I nostri ospiti non guardano più le storie: le vivono”, ha dichiarato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris, durante la conferenza tenutasi oggi, 24 novembre, all’interno di Disneyland. “I nostri ospiti non guardano più solo le storie: le vivono”. Rafalski sottolinea come il nuovo parco voglia accompagnare gli ospiti oltre il semplice racconto, trasformando il viaggio in una vera esperienza personale. L’offerta sarà articolata in tre mondi principali: World of Frozen, Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus ai quali, in un secondo momento, si aggiungerà un quarto mondo dedicato a Il Re Leone. Il nuovo grande viale d’ingresso, Adventure Way, collegherà queste aree immersive, introducendo atmosfere, giardini e nuove esperienze culinarie.

World of Frozen: il regno di Arendelle e tutti i suoi abitanti prendono vita World of Frozen è stato progettato per replicare fedelmente ogni dettaglio dell’universo di Frozen. Michel den Dulk, Vice Presidente creativo di Walt Disney Imagineering, ha spiegato che l’obiettivo era quello di dare vita ad Arendelle, non semplicemente raccontarlo. Il tema centrale, alla base di tutto, però, è quello della famiglia e dell’amore,e del sacrificio per questi, lo stesso che Olaf ricorda con la frase: “A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.” L’area è dominata dall’imponente Montagna del Nord, alta 36 metri, sulla cui cima si erge il Palazzo di Ghiaccio di Elsa, illuminato da oltre tremila cristalli. Il richiamo che Elsa ascolta in Frozen 2 accompagna i visitatori lungo il percorso che porta alla Baia di Arendelle, alla Fontana dell’Amicizia e al Castello delle due regine.

Olaf prende vita: presentato il primo prototipo interattivo Durante la conferenza stampa è stato mostrato per la prima volta un prototipo interattivo di Olaf. Noi lo abbiamo visto in anteprima proprio sotto la Torre dell’Orologio, insieme ad Anna ed Elsa. Questo Olaf robotico sarà presente fin dal giorno dell’apertura nello spettacolo sul lago e successivamente farà apparizioni speciali in altre aree del parco. Prima del debutto a Parigi, sarà protagonista di apparizioni limitate in altre destinazioni Disney nel mondo, inclusa Hong Kong Disneyland.

Adventure Bay e Disney Cascade of Lights: il grande spettacolo notturno Adventure Bay, il nuovo lago da tre ettari, sarà il cuore della parte notturna del parco e la scenografia del nuovo spettacolo Disney Cascade of Lights. Lo show utilizzerà 279 droni, tra droni aerei e droni acquatici, oltre a fuochi d’artificio, effetti speciali e proiezioni sull’acqua. Abbiamo potuto vedere una simulazione in anteprima attraverso dei visori 3D: il tema principale sarà “We Can Be Heroes”, un invito a trovare l’eroe dentro di sé, accompagnando il pubblico in un viaggio ispirato a Oceania, Hercules, Zootropolis, Up, Mulan e persino ai supereroi Marvel. Uno degli Imagineers ha spiegato che la sfida più complessa è stata quella di creare uno spettacolo visibile da qualsiasi angolazione del lago, dato che tutto ciò che accade si svolge sull’acqua.

Arendelle Boutique: moda, artigianato e stile nordico All’interno di Arendelle sarà presente una boutique ispirata allo Snowflower Festival, con articoli esclusivi che permetteranno ai visitatori di ricreare la propria avventura nel regno di Anna ed Elsa. Per la prima volta in un parco Disney europeo ci sarà anche un servizio di trucco e acconciatura a tema, per vivere la giornata come un vero abitante di Arendelle. Rapunzel Tangled Spin: il festival delle lanterne Su Adventure Way debutterà anche Rapunzel Tangled Spin, una nuova attrazione a gondole rotanti ispirata al celebre festival delle lanterne del film. Le lanterne, metaforicamente, è quasi come se rappresentassero i nostri sogni e la ricerca del nostro posto nel mondo.

Regal View Restaurant e Lounge Nello stesso viale aprirà il Regal View Restaurant & Lounge, il nuovo ristorante delle Principesse Disney. L’ambiente includerà affreschi dedicati alle eroine Disney e ceramiche realizzate a mano. Alcuni tavoli offriranno una vista privilegiata sullo spettacolo notturno. La lounge segnerà una prima assoluta: sarà il primo bar all’interno dei parchi Disney europei, dove sarà possibile sorseggiare champagne mentre il cielo si illumina di droni